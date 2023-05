Philosophisches Begreifen ist nicht übergriffig. Es unterstellt, dass sich das Denken anderer nicht beobachten lässt. Man sieht ja nicht, was hinter den geäußerten Meinungen steht, was die anderen mit ihnen verbinden. Wer philosophisch begreift, verspricht sich deshalb auch nicht zu viel von der Idee des Konsenses. Lässt sich doch nie wirklich feststellen, ob man gemeinsamen Sinnes ist. Philosophisches Begreifen bleibt also vorsichtig. Es stellt jemanden nicht mit fertigen Begriffen in die Ecke, trägt keine Stereotypen an die Welt heran, prüft herkömmliche Redeweisen.

Auch deshalb ist Richard David Precht kein Philosoph, dessen Mäntelchen er sich umhängt. Sonst hätte er sich nicht derart blamabel an der Außenministerin vergriffen wie neulich im Podcast „Lanz & Precht“, in dem Sätze fielen wie dieser: „Da ist diese gerade mal etwas über 40-jährige junge Frau, die in ihrem Leben noch nichts geleistet hat, ja?“ Wer mit den Chinesen rede, müsse eine „Lebensleistung“ vorzeigen können, Annalena Baerbock habe in dieser Hinsicht „nichts zu bieten“.