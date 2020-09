Proteste in Belarus : Schwestern der Revolte

Die bürgerliche Revolution in Belarus wird vor allem von Frauen getragen. Aber was helfen Blumen und Umarmungen gegen Polizeigewalt und russische Hilfstruppen?

Demonstrantinnen am Heldenstadt-Obelisken in Minsk Bild: Imago

Der belarussische Präsident Lukaschenka rede derzeit nur mit Putin, erklärte Swetlana Alexijewitsch nach ihrer Vorladung beim Fahndungskomitee der belarussischen Staatsanwaltschaft, die gegen den oppositionellen Koordinationsrat, zu dessen Präsidium die Literaturnobelpreisträgerin gehört, ein Strafverfahren eingeleitet hat. Alexijewitsch betonte, dass dieser Rat nicht nur nicht illegal sei, wie Lukaschenka behauptet, sondern notwendig, um alle Teile der Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen. Sie sei stolz auf ihr Volk, sagte die Schriftstellerin. Die junge belarussische Nation sei in der Welt zu einem Markenzeichen geworden, sie habe gezeigt, wie man demonstriert und sich zugleich wunderschön benimmt, kein Schaufenster zerschlägt, keinen Rasen zerdrückt. Die Zivilgesellschaft von Belarus sei stark, befand Alexijewitsch, aber nicht stark genug, um ohne Unterstützung von außen Lukaschenka, der als Antwort auf die friedlichen Demonstrationen sich eine kugelsichere Weste anzog und mit einer Kalaschnikow herumfuchtelte, zum Dialog zu bewegen. Vielleicht könne man, hofft die 72 Jahre alte Chronistin der sowjetischen und postsowjetischen Traumata, auch Russland zur Mithilfe dazu gewinnen.

Diese Hoffnung klingt utopisch. Zwar ist das einst vertrauensvolle Vasallenverhältnis Lukaschenkas zum Kremlherrscher Putin zerrüttet. Erst verweigerte Ende vorigen Jahres der belarussische Autokrat sich einer vertieften Union seines Landes mit Russland, was Putin um seines Machterhalts willen das Manöver einer Verfassungsreform abnötigte. Dann ließ Lukaschenka im Juni seinen aussichtsreichsten Herausforderer, Viktor Babariko, den langjährigen Direktor der Belgasprombank, einer hundertprozentigen Tochter des russischen Gasriesen Gasprom, verhaften und unterstellte die Belgasprombank dem Staat. Kurz vor der Wahl wurden in einem Minsker Sanatorium dann noch 32 Söldner der russischen Privatarmee Wagner festgenommen, weil sie angeblich das Land destabilisieren wollten. Umso lächerlicher wirkt die Kehrtwende Lukaschenkas, der angesichts der Massenproteste gegen seine mutmaßliche Wahlfälschung die Demonstranten von westlichen Geheimdiensten finanziert und sein Land plötzlich durch die Nato bedroht sieht.

Putin und Lukaschenka: die Restauration sowjetischer Staatlichkeit

Doch beide Herrscher verbindet nicht nur ihr – jeweils unterschiedliches – Projekt einer Restauration sowjetischer Staatlichkeit, sondern auch, dass sie ihren Ländern keine Zukunftsperspektive bieten, unpopulär werden, die Macht aber nicht abzugeben gedenken. Beide stützen sich auf einen gut finanzierten Gewaltapparat, dessen Kader wissen, dass sie gegen gerichtliche Verfolgung gefeit sind, beide fürchten die horizontale Kommunikation mit selbstbewussten Bürgern. Daher instrumentalisieren sie die ökonomische Not ihrer Länder, um politische Loyalität zu erkaufen. In Russland wie in Belarus bieten die auf Zerschlagung von Kundgebungen abgerichteten Spezialtruppen der Polizei abgehängten Jugendlichen oft die einzige Karrierechance. Der bedrängte Lukaschenka hat angekündigt, streikende Arbeiter belorussischer Fabriken durch Ukrainer zu ersetzen. Aus Russland ließ er eine Delegation von Polittechnologen einfliegen, nachdem Journalisten der Staatsmedien aus Entsetzen über die Polizeiexzesse gekündigt hatten. Die demonstrationswilligen Reporter sollten nicht denken, sie würden zurückerwartet, sagte Lukaschenka; es gebe einen Ozean von Arbeitslosen. Und nachdem an den Schulen, wo die Wahlmanipulationen vor allem stattfanden, einige Lehrer sich dem widersetzt hatten, erklärte Lukaschenka, wer von den Pädagogen ins „andere Lager“ überwechsle, habe an einer staatlichen Lehranstalt nichts zu suchen.