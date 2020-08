Restaurants bei Tripadvisor : Tyrannei des Schwarms

Machen wir ein kleines Quiz und versuchen, diese vier Bewertungen auf dem weltweit größten Reiseportal Tripadvisor vier Frankfurter Lokalen korrekt zuzuordnen, und zwar einem Gourmetrestaurant, einer Trattoria, einer Apfelweinschenke und einer Speisegaststätte mit eritreischer Küche: „Tolle Location und super klasse Essen. Der Empfang war sehr herzlich, und die einzelnen Speisen wurden uns vom freundlichen Service-Personal ausführlich erklärt.“ – „Ein Abend voller Genuss für alle Sinne. Perfekt abgerundet durch die kompetente Betreuung durch das ausgesprochen zuvorkommende Servicepersonal.“ – „Von der Vorspeise bis zum Dessert schmeckte alles sehr, sehr gut. Der Service war sehr freundlich und auch sehr flott.“ – „Eindeutig großen Lob für Atmosphäre und Service. Sehr gemütlich, komfortabel und freundlich. Und auch sehr gute Gerichte!“ Die Lösung gleicht einer Lotterie: Dem Afrikaner galt die erste Bewertung, dem Feinschmeckerlokal die zweite, dem Italiener die dritte, dem Ebbelwoi die vierte, und was lernen wir fünftens daraus?

Wir lernen, dass die mitunter sehr hilfreiche Website Tripadvisor bei Restaurantbewertungen eine Pest und eine Plage ist. Zu 4,2 Millionen Lokalen in aller Welt haben die Nutzer inzwischen 860 Millionen Mal ihren Senf gegeben und so aus Tripadvisor eine krakenhafte Meinungsmaschine mit fast einer halben Milliarde Seitenaufrufen pro Monat gemacht. Kaum ein Restaurant kann es sich leisten, die Seite zu ignorieren, und kaum eines verzichtet darauf, deren Empfehlungsschildchen an seine Tür zu kleben, wenn es denn Gnade vor dem Urteil der Hobby-Hinz-und-Kunz-Kritiker gefunden hat. Schließlich vertrauen nach einer Studie der Marktforschungsgesellschaft Nielsen weltweit siebzig Prozent der Urlauber Online-Empfehlungen von anderen Reisenden, während sich in Deutschland laut einer Untersuchung der Touristikhochschule Bad Honnef jeder zweite Internet-Nutzer durch Portale „sehr beeinflussen“ lässt. Und keines ist mächtiger als Tripadvisor.