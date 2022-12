Seelenrettung und Religion : Als ihr Gott abhanden kam

Aktualisiert am

Ein „Ave Maria“ für arme Seelen: Die Mutter Gottes der katholischen Kirche St. Lambertus in Immerath Bild: Edgar Schoepal

In der Nacht hat sie wieder geträumt: Sie war in der Kirche, der Pfarrer hob die Monstranz, „tantum ergo sacramentum veneremur cernui“. Dann begann er eindringlich zu singen. „Das Leid der Welt, Herr Jesu Christ, wahrhaftig hier zugegen ist.“ Und die ganze, fremde Gemeinde sang mit. Eigentlich heißt es ja: Das Heil der Welt. Aber in ihrem Traum sangen sie „Leid“. Sie sang natürlich mit und fühlte sich dabei „unbeschreiblich schlecht“.

Warum? Sie sitzt am Tisch, die Hände ineinandergefaltet. Weil es ihr sinnlos erschien, nur dazustehen und vom Leid zu singen. Weil es sie wütend machte. Es war, als dauerte der Traum die ganze Nacht.