Religionsmonitor 2023 : Muss Weihnachten abgeschafft werden?

Zusammenhalt ist wichtig, zu Weihnachten allemal. Das Christentum wird auch dort als Bindemittel der Gesellschaft in Anspruch genommen, wo seine religiöse Botschaft – die Geburt eines Gottes zwischen Ochs und Esel – eher Verlegenheit auslöst. Im Religionsmonitor 2023, so gab die Bertelsmann Stiftung vergangene Woche bekannt, gehe es ländervergleichend um die Rolle von Religion in ihren vielfältigen Erscheinungsformen, und zwar eben „für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ (Ergebnis der Umfragen: in dieser Hinsicht schwächeln die Kirchen, man dachte es sich). Aber nicht nur nach außen, in die Gesellschaft hinein, wird das Religionsangebot auf seine Bindungskraft hin abgeklopft. Auch innerkirchlich kreist die Debatte um Fragen von Zusammenhalt und fundamentaler Entzweiung: Steht man kurz vor dem Schisma oder hat man es schon seit Jahren hinter sich?

Wo es selbst den Kernlehren der christlichen Botschaft (Menschwerdung Gottes, Auferstehung der Toten, Ursünde etc.) an Einheit in den Lehrauffassungen mangelt, ruft Georg Bätzing, der sympathische Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz und Präsident des Synodalen Wegs, zum rituellen Plätzchenessen auf, mutmaßlich als Medium der Inklusion nach innen und außen. In einem auf der Homepage seines Bistums Limburg abrufbaren Video präsentiert sich Bätzing etwas länglich als Schleckermäulchen: „Also fangen wir wie üblich mit dem Spritzgebäck an, veredelt mit Schokolade, sehr fein“, erklärt der Bischof vor brennendem Adventskranz sitzend, mit Daumen und Zeigefinger ein Plätzchen nach dem anderen zu sich nehmend und dabei geduldig die Erkennungszeichen des Selbstgebackenen erläuternd, als gehe es um einen liturgischen Akt, der – wird nur alles in einer Schritt-für-Schritt-Analyse gut verständlich gemacht – die Menschen da abzuholen vermag, wo sie futtern. Plätzchen mit den Ingredienzen Haferflocken, Kokos, Nutella munden Bätzing nach eigenem schwärmerischen Bekunden am besten. So ruft es aus dem Bischofshaus heraus: Ich bin einer von euch!