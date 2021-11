Syberberg im Interview : Was ist los mit diesem Land?

Seine Filme über Wagner, Hitler und Ludwig II. haben ihn berühmt gemacht. Heute lebt er in seinem Geburtshaus in Nossendorf, Vorpommern. Hans-Jürgen Syberberg gehört zu den deutschen Epochenkünstlern der Nachkriegszeit. Hier spricht er über ein Land, das sich vor seinem Erbe wegduckt.

Hans-Jürgen Syberberg, Sie haben sich Ihr ganzes künstlerisches Leben lang mit deutschen Träumen und Albträumen beschäftigt. Haben Filme gemacht über deutsche Epochen- beziehungsweise Kippfiguren wie Romy Schneider, Bertolt Brecht, Fritz Kortner, über Karl May, Ludwig den Zweiten, Wagner und natürlich Hitler. Man hat Sie als einen „Partisanen der deutschen Kultur” beschrieben. Bevor wir dazu kommen, was das heißt, erzählen Sie uns, wo wir hier sitzen.

Wir sind hier in Nossendorf. In diesem Haus bin ich geboren, hier bin ich bis 1947 aufgewachsen, dann war ich fünf Jahre in Rostock, bin dann in den Westen, nach München, wo ich einen großen Teil meines Lebens verbracht habe, und nun bin ich seit zwanzig Jahren wieder hier, in Nossendorf. Bin zurückgekehrt mit der Ernte meines Lebens. Nicht mehr als der Sohn, als Erbe, sondern als der Besitzer und Hausherr aus eigenem Tun.

Warum sind Sie diesem Trieb gefolgt? Im Alter wieder dorthin zurückzukehren, wo Sie geboren sind?

Das ist in der Tat seltsam. Nach der Wende fuhr ich sofort hierher und war sehr erschrocken. Die Ställe waren weg, es gab keinen Park mehr, keinen Garten. Dann, nach zehn Jahren, bekam ich einen Anruf: Ich müsse sofort kommen oder mein Geburtshaus würde abgerissen. Das war 2000. Als ich kam, glich das Haus einer Mumie. Damals hatte ich noch nicht vor, hier wirklich wieder zu leben. Aber dann kam eine Einladung aus Paris, zu einer Retrospektive meiner Filme im Centre Pompidou. Und da dachte ich plötzlich: Das ist ja eigentlich gerade auch mein Thema, die Retrospektive und Nossendorf. Machen wir etwas zusammen. Und also stellten die eine Kamera auf, die Bilder von hier nach Paris projizierte – das lustige Dorfleben aus Nossendorf mit Hunden auf der Straße nach Paris und von Paris Szenen vom Centre Pompidou nach Nossendorf. Nach dieser Erfahrung habe ich mich entschlossen, hier zu bleiben und Nossendorf als ein erweitertes Kunstprojekt zu organisieren.

Wie erinnern Sie sich an Ihre Kindheit? Ihr Vater war hier Gutsherr und wurde dann enteignet . . .

Er war hier der Chef des ganzen Systems, und dieses System hat mich mein Leben lang begleitet, weil es die Koordinaten geboten hat auch für die Dinge, die ich dann später gemacht habe, in Filmen wie auf der Bühne. Es gab ja hier noch Tiere, Kühe, Pferde und so weiter. Und dann das Korn. Alles musste eingeteilt werden. Wer macht was? Und dann das Wetter. Was macht man heute bei dem oder jenem Wetter? Dann die zeitliche Abfolge des Jahres. Das sind alles Koordinaten des Lebens. Ich habe mehr und mehr gelernt, dass es eine Regie war, die mein Vater geführt hat. Die Regie des Lebens, des tätigen Lebens.

Haben Sie Erinnerungen an die Zeit des Nationalsozialismus?

Ganz reale. In erster Linie natürlich in Verbindung mit strikten Anweisungen: „Das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht tun“ – und so weiter. Mein Vater hörte BBC, ich wusste, dass das nicht gut war. Aber man tat ihm nichts. Und wir hatten ja auch Gefangene hier, also die Belgier, Polen und Franzosen, die arbeiteten. Er war konservativ, aber ein entschiedener Kriegsgegner, weil er beim Ersten Weltkrieg die Schrecken miterlebt hatte. Weil die Landwirtschaft ja auch gemacht werden musste, wurde er nicht noch einmal eingezogen – dafür musste dann sein Verwalter in den Krieg. Am Vorabend des Einmarschs der Russen kam einer von der KPD in Zivil und warnte uns, denn Gutsbesitzer waren in Lebensgefahr. Er hat uns geschützt. Aber die anderen konnte er nicht retten, die Vergewaltigungen nicht verhindern und auch nicht die Plünderungen.