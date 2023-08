Ein Haus, in dem Konzepte reifen: das Bundeskanzleramt in Berlin Bild: picture alliance

Bis vor Kurzem dachte man, das „Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und deutsche Besatzungsherrschaft in Europa“, wie es offiziell heißt, sei das komplizierteste kulturpolitische Projekt der amtierenden Bundesregierung. Das Zentrum soll etwa 140 Millionen Euro kosten, den Umfang eines größeren Museums haben und an noch unbekanntem Ort in Berlin entstehen. Seine Bauzeit wird sich wahrscheinlich bis ins nächste Jahrzehnt erstrecken.

Jetzt ist ein neuer Kandidat für das heikelste Bundeskulturvorhaben aufgetaucht. Am Dienstag stellte Claudia Roth im Kanzleramt die Pläne der Regierung für ein „Deutsch-Polnisches Haus“ vor. Neben ihr saßen Uwe Neumärker, der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Peter Oliver Loew, der Leiter des Deutschen Polen-Instituts in Darm­stadt, und Anna Lührmann, die für Europa zuständige Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Das Eckpunktepapier, das Neumärker und ­Loew erarbeitet haben, ist die Grundlage für einen Realisierungsvorschlag, mit dem sich der Bundestag im kommenden Frühjahr befassen soll.

Die Stelle, an der die Krolloper stand

Im Kern zielt das Papier darauf ab, anstelle eines Denkmals für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, über das jahrelang gestritten wurde, eine Begegnungs- und Bildungsstätte mit Dauer- und Wechselausstellungen zu errichten, die zugleich als Gedenkort für Kranzniederlegungen dienen kann – sozusagen das komplette Menü der Geschichtspolitik in einem einzigen Bau. Entstehen soll das historische Multifunktionszentrum in Sicht­weite des Kanzleramts an der Stelle, an der früher die Krolloper gestanden hat, jener Theaterbau, in dem nach dem Reichstagsbrand das Parlament der Nationalsozialisten tagte und in dem Hitler am 1. September 1939 den Überfall auf Polen verkündete.

Doch nicht nur der Ort im Tiergarten, an dem sich heute eine Rasenfläche mit Skulpturen aus den frühen Sechzigerjahren erstreckt, ist ein symbolisches Minenfeld, sondern auch die Dauerausstellung, die das Rückgrat des geplanten Hauses sein soll. Zwischen Polen und Deutschen steht heute nicht nur die PiS-Regierung in Warschau mit ihren ge­schichts­re­vi­sio­ni­sti­schen Entschädigungsforderungen, son­dern die gesamte Gewaltgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts. Das Eckpunktepapier versucht diesen Abgrund zu überbrücken, indem es ei­ner­seits „Prozesse der Verfeindung“ wie den gewaltsamen Tod von mehr als fünf Millionen Polen im Zweiten Weltkrieg, andererseits die lange „gemeinsame Verflechtungsgeschichte“ als Ausstellungsthemen aufruft.

Eine Hausnummer ohne Haus

Aber schon die auffällige Vermeidung des Begriffs „Vertreibung“ zeigt, dass sich das Konzept auf dünnem Eis bewegt. Das „oft grundsätzliche Un- oder Missverständnis“ zwischen beiden Nationen soll aufgelöst werden, doch um gewisse Themen macht man lieber einen Bogen. Dafür sollen die „Bedürfnisse jüngerer Generationen“ sowie „unterschiedliche Wis­sens­stän­de“ internationaler Berlin-Touristen besondere Beachtung finden.

Der Fluchtpunkt des Vorhabens liegt, so scheint es, in einer Zukunft, in der die Wunden des zwanzigsten Jahrhunderts nicht mehr so weh tun und die Zeitzeugen verstummt sind. Doch das kann dauern, weit mehr als „ein paar Jährchen“, wie sie Loew und Neumärker für die Realisierung veranschlagen. Bis dahin sollen „Expertenforen“ von Historikern und Museumsleuten, Zoom-Konferenzen mit „Vertreterinnen der Zivilgesellschaft“ und Teilnehmer des Darmstädter Projekts „Jugend-Ideenlabore“ jeweils für sich über das Deutsch-Polnische Haus diskutieren. Damit ihre Ge­dan­ken­ar­beit nicht unbemerkt bleibt, will der Bund zum 85. Jahrestag des Kriegsausbruchs im September 2024 immerhin eine „historisch-kritische Mar­kie­rung“ am einstigen Standort der Kroll­oper anbringen. Eine Hausnummer, sozusagen, nur ohne Haus.

Doch die eigentliche Klippe für das Deutsch-Polnische Haus ist nicht seine Konzeption, es ist das Haus selbst. Wie alle Bundesbauprojekte soll es in einem mehr­stu­fi­gen Verfahren mit Gestaltungswettbewerb und Juryvotum entstehen und nicht nur „Ausdruck der bleibenden Verantwortung Deutschlands“, sondern auch eine Hülle für Museums- und Veranstaltungssäle, Büroräume, Lagerflächen, Cafés, ein Restaurant mit „wechselndem Angebot der Küchen und Getränke beider Länder“, Bibliothek, Buchladen und Museumsshop sein. Ein Gebrauchsgegenstand – und zugleich ein Zeichen. Das klingt nach der architektonischen Quadratur des politischen Kreises. Und vor allem nach sehr viel Geld.