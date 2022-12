Preußenstiftung-Reform : Wer bezahlt den Umbau des kulturellen Leuchtturms?

Kulturstaatsministerin Claudia Roth will die Reform der Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz erst in einem zweiten Schritt angehen. Das sagte Roth am Montag in Berlin in einem Pressegespräch am Rande einer Sitzung des Stiftungsrates der Preußenstiftung, in dem sie als Vertreterin des Bundes den Vorsitz führt. Bevor Finanzierungsfragen geklärt werden könnten, sollten die einzelnen Einrichtungen, also Museen, Bibliothek und Institute, die zur SPK gehören, ihren Bedarf beschreiben, „und dann gehen wir in die Verhandlungen“. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die 1957 zur Verwaltung der Kulturgüter aus dem Eigentum des ehemaligen Freistaats Preußen gegründet wurde, wird vom Bund und den sechzehn Bundesländern gemeinsam getragen. Die Beiträge der Länder sind allerdings seit 1996 eingefroren, der Bund zahlt 85 Prozent des Budgets der Stiftung.

Im Gegensatz zu Claudia Roth betonte Dagmar Korbacher, die Direktorin des Kupferstichkabinetts der Staatlichen Museen zu Berlin, die unmittelbare finanzielle Mangellage der Museumshäuser unter dem Dach der Preußenstiftung. Die Häuser seien ohne Personal- und Mittelzuwachs nicht mehr in der Lage, die gestiegenen Anforderungen an einen modernen Museumsbetrieb zu erfüllen. Immerhin, so Korbacher, sei der Handlungsspielraum der Museen durch das Eckpunktepapier der Reformkommission „enorm erweitert“ worden. Der Stiftungsrat hatte das Reformpapier zuvor einstimmig verabschiedet.

Eine Erhöhung der Länderbeiträge ist nicht in Sicht

Der Vertreter der Bundesländer in der Reformkommission, der sachsen-anhaltische Kulturminister Rainer Robra (CDU), äußerste sich zu der Frage der Finanzierung des Reformprozesses ebenfalls zurückhaltend. Der Umbau der Strukturen der Preußenstiftung könne im Wesentlichen aus Effizienzgewinnen finanziert werden, erklärte Robra. Was die Erhöhung der Länderbeiträge zum Stiftungsetat angehe, „schlagen zwei Herzen in meiner Brust“, so Robra.

Der Reformbeschluss des sieht im Kern zwei Maßnahmen zum Umbau der Stiftungsstruktur vor. Zum einen soll die Stiftung statt wie bisher von einem Präsidium von einem sechs- bis siebenköpfigen Vorstand geleitet werden, dem auch zwei Vertreter der Museen angehören. Zum anderen sollen die einzelnen Häuser der Staatlichen Museen zu Berlin selbständig ihre vom Vorstand genehmigten Programmbudgets verwalten und auch Personalentscheidungen treffen dürfen. Zusätzliche Verwaltungsaufgaben, etwa das Justiziariat und die Bauverwaltung, sollen von einer zentralen Serviceeinheit erbracht werden.

Die neue Struktur wird laut Stiftungspräsident Hermann Parzinger für eine größere Mitverantwortung der einzelnen Einrichtungen für die Gesamtstrategie der Preußenstiftung sorgen. Bei der Finanzierungsfrage spürt Parzinger auch bei den Bundesländern „den Wunsch, ein politisches Zeichen zu setzen“. Ob dieses Zeichen bereits bei der nächsten Stiftungsratssitzung im Juni kommenden Jahres gesetzt werden wird, blieb am Montag in Berlin allerdings offen. Stattdessen fordern die Kulturstaatsministerin und ihr Amtskollege aus Sachsen-Anhalt ihrerseits die Vertreter der Stiftung auf, mit der Reform der Stiftungsstrukturen noch vor dem Sommer 2023 zu beginnen. Auf lange Sicht will Claudia Roth auch über einen neuen Namen für die Preußenstiftung nachdenken, der eine „stärkere Außenwirkung“ garantiere. Die Stiftung sei „ein Leuchtturmprojekt für alle Bundesländer“, auch für solche, die sich mit dem Begriff Preußen nicht identifizieren könnten.