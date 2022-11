Israels Rechtsextreme : Der sichere Hafen wird geschlossen

In der Woche vor den Knessetwahlen ergab sich eine Lage, wie sie für viele jüdische Menschen auf der ganzen Welt und für deren Verständnis von Israel geradezu paradigmatisch ist: Eine junge Israelin, die gerade ihren Wehrdienst ableistet, besuchte ihre Familie in Usbekistan. Ihr Rückflug ging über Dubai und damit durch den iranischen Luftraum. Genau dort gab es einen medizinischen Notfall an Bord, die Maschine musste in Teheran notlanden. Im Wissen, dass sie Gefahr läuft, vom antisemitischen Mullah-Regime als Israelin, noch dazu aktive Soldatin, festgenommen, eingesperrt und als Faustpfand gehalten zu werden, schrieb sie eine SMS an ihre Eltern. Innerhalb kürzester Zeit wurde der israelische Premierminister informiert. Und der Mossad traf Vorbereitungen, die junge Frau aus dem Iran herauszuholen.

Er wurde nicht gebraucht: Die Staatsangehörigkeit der Frau, die auch einen anderen Pass besitzt, wurde am Flughafen Teheran nicht entdeckt, nach ein paar Stunden konnte sie weiterfliegen. Für mich – und für sehr viele andere Jüdinnen und Juden – steht der Aufwand, der für die Rettung dieser einen Israelin aus der Lebensgefahr betrieben wurde, vor allem für eines: für die Wichtigkeit, die das Leben eines einzelnen Menschen im Selbstverständnis des jüdischen Staates Israel hat. Dafür gibt es in der Geschichte Israels Hunderte bekannte und Tausende unbekannte weitere Beispiele.

Getrennte Kreißsäle für jüdische und arabische Frauen

Wenige Tage nach der sicheren Ankunft der Soldatin in ihrer Heimat wurde dieses, mein Verständnis von Israel erschüttert. Seitdem stelle ich mir die Frage: Verändert sich Israel, der jüdische und demokratische Staat, für mich, den deutschen Diaspora-Juden? Denn als Ergebnis der letzten Knessetwahlen zeichnet sich ab, dass die rechtsextremen, LGBTQI-feindlichen, rassistischen, bigotten Demokratiefeinde Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich wichtige Ministerposten im nächsten Kabinett Netanjahu einnehmen könnten. Ben-Gvir verehrt die Terroristen Meir Kahane und Baruch Goldstein. Smotrich will getrennte Kreißsäle für jüdische und arabische Frauen. Beide wollen das gesamte Westjordanland annektieren, ohne den dort lebenden Palästinensern Bürgerrechte wie das Wahlrecht zu gewähren.

Weshalb sich deswegen mein Verständnis von Israel verändern könnte? Der jüdische Staat – er heißt so nicht, weil der Staat an sich jüdisch sein soll, sondern weil er der Staat für Jüdinnen und Juden ist – ist für mich schon immer mein sicherer Hafen. Er ist die Versicherung, dass meine Freunde, meine Familie und ich selbst als Juden nach Jahrtausenden endlich nicht mehr vogelfrei in der Welt sind. Egal wie stark und mörderisch der Hass auf uns werden sollte: Solange Israel in seiner heutigen Form existiert, haben wir einen Ort, an den wir gehen können, damit wir vor Verfolgung sicher sind. Einen Ort, an dem wir uns nicht vor Hass und Diskriminierung fürchten müssen. An dem es uns freisteht, jüdisch zu sein, wie auch immer wir das praktizieren. Das ist seit der Staatsgründung auch ein Teil des israelischen Selbstverständnisses.