Sprache und Rechtschreibung : Warum der Bindestrich so wichtig ist

Der Bindestrich ist ein Bestandteil des geschriebenen Deutschen mit besonderen Eigenschaften. Die Vielfalt von Verwendungen dieses kurzen Strichs im Mittelband der Buchstabenformen schließt den Trennungsstrich am Zeilenende und den Auslassungsstrich (Raub- und Singvögel) ein. Rainer Moritz beklagt das angebliche Verschwinden des Bindestrichs – eine Beschwerde, in der die eigentliche Bedeutung des Bindestrichs aber gar nicht sichtbar wird.

Zunächst: Der Bindestrich ist ein Wortzeichen und kein Satzzeichen (wie bei Moritz zweimal steht), denn außerhalb von Wörtern tritt er gar nicht auf. Als semiotisch analoges Satzzeichen kann allenfalls der Gedankenstrich gelten. Das amtliche Regelwerk weist dem Bindestrich ein eigenes Hauptkapitel zu, stellt seine Regelung also auf eine Ebene mit Laut-Buchstaben-Zuordnungen, Getrennt- und Zusammenschreibung oder der Zeichensetzung. Die Feststellung, alles könnte so einfach sein, „wie ein Blick in die amtlichen Rechtschreibvorgaben zeigt“, macht es sich zu einfach. Missverständlich ist es, den Duden als „großzügig“ zu loben, weil er es zulasse, „dass der Lesbarkeit wegen Bindestriche komplexe Zusammensetzungen strukturieren“. Der Duden hält sich nur an die amtliche Regelung, die eine funktionale Sicht auf den Bindestrich vertritt.