So nutzen er­folgreiche Frauen am rechten Rand ihre Weiblichkeit

Politikerinnen trumpfen auf : So nutzen er­folgreiche Frauen am rechten Rand ihre Weiblichkeit

So präsentiert sich die amerikanische Politikerin Nikki Healy am 29.April 2023 bei Twitter Bild: NikkiHaley/Twitter

Die Wahrheit ist so unbequem, dass sie gerne verdrängt wird. Von links wird sie verdrängt, weil man sich dort Frauenpower ganz anders vorstellt. Und von rechts wird sie verdrängt, weil die Verteidigung des Vaterlands doch eigentlich Männersache ist, die Aufgabe harter Kerle. Trotzdem ist die Tatsache nicht zu leugnen, dass Frauen in der Politik nirgendwo so auffälligen, durchschlagenden Erfolg haben wie am rechten Rand.

In Amerika, wo alles schriller ist, gehört die ultrarechte Republikanerin Marjorie Taylor Greene zu den einflussreichsten Parlamentariern. Für ein Wahlkampfvideo legte sie sich jüngst mit 50-Kaliber-Präzisionsgewehr auf einen Pick-up Truck und jagte ein Hybridauto mit der Aufschrift „Sozialismus“ in die Luft. Ihre Parteikollegin Lauren Boebert posiert als stolze Mutter von vier Söhnen, die ihre Maschinengewehre selbst unterm Weihnachtsbaum im Anschlag halten. In Großbritannien schwärmt Innenministerin Suella Braverman von ihrem „Traum“ und ihrer „Besessenheit“, ungewollte Flüchtlinge nach Ruanda auszufliegen.