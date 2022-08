Attentat auf Rushdie : Salman Rushdie, die Taten und die Worte

Was für eine Erleichterung, dass Salman Rushdie den Mordanschlag von Chautauqua überlebt hat. Und wie gut, dass sich sofort eine Gruppe von Menschen auf den Attentäter warf, als der mit einem Messer auf den britischen Schriftsteller losging, der gerade eine Rede beginnen wollte. Diese Menschen – es sollen ungefähr fünf gewesen sein – verhinderten so das Schlimmste. Und riskierten dabei das eigene Leben.

Eine dramatische, symbolische Szene: Wie sich da ein Kollektiv um Rushdie bildete, um ihn zu schützen und den Attentäter zu überwältigen. Eine Szene, die deswegen auch tröstete, weil da offenbar etwas funktioniert hatte: ein ziviler Abwehrmechanismus gegen Gewalt und Hass.

Die ersten Reaktionen auf den Mordanschlag verstärkten diesen Eindruck noch: dass sich hier die zivile Welt, verkörpert von fünf Leuten, vor Rushdie gestellt hatte. „Sein Kampf ist unser Kampf“, rief der französische Präsident Macron. „Es hat uns alle getroffen“, erklärte die Gouverneurin Kathy Hochul, in deren Bundesstaat New York das Attentat geschah. Emphatische Sätze, die aber nicht darüber hinwegtäuschen sollten, dass es seit einiger Zeit nicht mehr „unser“, sondern ehrlicherweise Rushdies Kampf gewesen ist.

Aus dem Leben mit der Fatwa war eine Privatsache geworden. Rushdie selbst hatte im Januar 1998 freiwillig auf den Personenschutz verzichtet. Sang „I will sur­vive“ auf Partys, ironisierte die Fatwa mit einem Gastauftritt in einer Fernsehserie. Lebte frei, schrieb und trat öffentlich auf, so wie er es vorletzten Freitag auch in Chautauqua vorgehabt hatte. Wunderbar war das zu sehen – aber die Fatwa, die Ajatollah Khomeini 1988 gegen Rushdie ausgerufen hatte, war von dessen Nachfolgern ja nie ganz zurückgenommen worden.

„Wir alle“, sagte Gouverneurin Hochul: Es gehört wohl zu den Einsichten nach dem Attentat dazu, dass „wir alle“ uns mit Rushdies Entscheidung gegen den Personenschutz arrangiert hatten. Eigentlich hätte sich doch, im Sinne der Solidaritätsadressen der letzten Tage, eine kollektive Bewegung vor den Schriftsteller stellen müssen, als der vor 25 Jahren entschied, auf Personenschutz zu verzichten und sein Leben zu leben. Stattdessen wurde es verdächtig ruhig – das Geräusch, wenn alle aufs Beste hoffen.

Bald nach den Solidaritätsadressen, teils im gleichen Augenblick, erschienen aber auch Kommentare, die einen Zusammenhang herstellen wollten zwischen dem Mordanschlag von Chautauqua und dem „Kult der Beleidigung“, wie Graeme Wood, Kolumnist des „Atlantic“, es nannte.

Er ist nicht der Einzige, der jetzt behauptet, das veränderte Klima der letzten Jahre, eine falsche Rücksicht auf die Beleidigten und Gekränkten, etwa nach dem islamistischen Anschlag auf das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“, habe diesen Anschlag begünstigt. Oder zumindest, aus den eigenen Reihen heraus, den Zusammenhalt gegen solche totalitären Angriffe auf freiheitliche Werte geschwächt. Sodass jetzt nicht mehr so klar sei, dass „wir alle“ gleichermaßen entschieden auf Rushdies Seite stünden.

Mehrfach war jetzt zwar auch zu lesen, dass es schon bei der Ausrufung der Fatwa Stimmen gegeben hatte, etwa vom amerikanischen Ex-Präsidenten Carter, die Rushdie vorhielten, es in den „Satanischen Versen“ übertrieben zu haben mit der Kunstfreiheit. Inzwischen sei aber ein neues Level erreicht, so Wood im „Atlantic“: „Angesichts der letzten Jahrzehnte frage ich mich, ob einige von uns nicht mehr zu Khomeini geworden sind, als wir gern zugeben würden.“ Wood verwechselt damit Worte und Taten auf obszöne Weise. Dabei hat das Attentat gerade deutlich gezeigt, was Worte und Taten voneinander unterscheidet.