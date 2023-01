AfD-Politiker vor Gericht : Die Gesellschaft des Zornanfalls

An dem Fahrrad, das die Frau anschloss, bevor sie sich im Außenbereich des auf französische Backwaren spezialisierten Cafés an einen Tisch in ihrer Nähe setzte, fiel den beiden jungen Frauen etwas auf. Es ist die Art von Detail, die man spontan witzig findet, aber normalerweise schon nach ein paar Tagen keiner bestimmten Person mehr zuordnen kann. Wegen des weiteren Verlaufs des Sonntagabends im August 2020, der so schön begonnen hatte, haben die beiden Frauen das Detail nicht vergessen, und sie haben es beide erwähnt, als sie vorgestern im Amtsgericht Tiergarten als Opferzeuginnen aussagten – obwohl es nicht die Art von Einzelheit ist, die im Rückblick ominös wirkt, und obwohl es keine Bedeutung haben wird, wenn die Einzelrichterin am Ende des Prozesses darüber entscheidet, ob der Angeklagte wegen Beleidigung und Körperverletzung zu verurteilen ist.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften".



Zum Verständnis der sozialen Situation, die aus heiterem Augusthimmel eskalierte, so dass sie ein Fall für Polizei und Strafgericht geworden ist, obwohl sie sich nach übereinstimmenden Angaben der Beteiligten zunächst im Spektrum des alltäglich Irritierenden bewegte, trägt das Detail etwas bei, eine Winzigkeit, ein Fleckchen Lokalkolorit. Der Ort hat Bedeutung. Beide Parteien, die sich in eine zunächst verbale, dann körperliche Auseinandersetzung verstrickten, sind und fühlen sich in der Umgebung des Tatorts zuhause. Es ist ihr Kiez. Das französische Café war das Stammlokal der Musikjournalistin und der Make-Up-Artistin. Es liegt südlich der Spree in einem Winkel großstadttypischer sozialer Entgrenzung: Verwaltungstechnisch befindet man sich noch in einem Zipfel des Bezirks Mitte, gefühlt schon in Kreuzberg. Und dahin passt das Fahrrad, mit dem die Begleiterin des Angeklagten kam.