Rassismus und Universalismus : Als wären wirklich alle gleich

Was wird aus dem Universalismus der Menschenrechte, des Rechts überhaupt, des Alltagsglaubens an eine allen Menschen gemeinsame Menschlichkeit? Große Teile der „Black Lives Matter“-Bewegung und der übrigen Identitätspolitik blicken skeptisch auf diesen Universalismus: Die Berufung aufs Allgemein-Menschliche, Objektive und Normale erscheint ihnen vor allem als Ausdruck der Dominanz jener gesellschaftlichen Gruppe, die sie artikuliert. Da deren Mitglieder – heterosexuelle weiße Männer zum Beispiel – in der Gesellschaft den Ton angeben, hielten sie ihre eigene Perspektive für normal, objektiv und universell menschlich und erwarteten von den Angehörigen minoritärer gesellschaftlicher Gruppen, dass sie diese Sicht übernehmen. So gesehen dient der Universalismus der Befestigung bestehender Hierarchien und im Zweifel der fortgesetzten Unterdrückung.

„Im Angesicht von Unterdrückung darauf zu bestehen, dass ,wir alle schlicht Menschen sind‘, ist eine Art und Weise zu leugnen, dass es Unterdrückung überhaupt gibt, und alle weitere Diskussion zu beenden“: So steht es in einer Einführung in die „Social Justice Education“, die 2012 unter dem Titel „Is Everyone Really Equal?“ erschien. Die Autorinnen waren die Erziehungswissenschaftlerin Özlem Sensoy und die Diversity-Trainerin Robin DiAngelo. DiAngelo hat diese Perspektive in den letzten Jahren vor allem auf den Antirassismus bezogen, insbesondere in ihrem vieldiskutierten Buch „White Fragility“, das jetzt auch auf Deutsch erschienen ist (siehe den Vorabdruck in der F.A.S. vom 12. Juli). Wer den Rassismus bekämpfen wolle, dürfe nicht zuerst von einem angeblich Allgemein-Menschlichen ausgehen, sondern von der Perspektive und den Erfahrungen der ethnischen Gruppen, die dem Rassismus ausgesetzt sind. Und man solle sich über seine eigene Position in diesem gesellschaftlichen Kräftespiel von Machtdynamiken klarwerden, über die Privilegien ebenso wie die Diskriminierungen, die man ihm verdankt. Rassismus erscheint da nicht bloß als persönliche Fehlhaltung, sondern, wie Ibram X. Kendi in seinem Buch „How To Be an Antiracist“ schreibt, als das gesellschaftliche und institutionelle System, das die Weißen als die mächtigste Gruppe erhält. In einem solchen Kontext erscheint dann die vermeintlich unschuldige universalistische Parole „All Lives Matter“ wie eine ideologische Verschleierung der Machtverhältnisse, mithin als purer weißer Rassismus.