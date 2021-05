Rassismus in der Oper : So geht es nicht weiter

Fünf Intendanten streiten über die Zukunft der Oper: Ist „Die Zauberflöte“ heutigen Kindern noch zumutbar? Müssen mehr Schwarze in die Orchester? Rechtfertigt Genie auch Gewalt in der Arbeit?

Besorgte Intendanten: Bernd Loebe, Susanne Moser, Sophie de Lint, Peter Theiler und Dietmar Schwarz beim Gespräch in Frankfurt am Main. Bild: Frank Röth

Der Streit um Kunst und Rassismus, um Leitungsstrukturen im Theater, um Hochkultur und Teilhabe der Gesellschaft wird immer heftiger. Wir trafen uns in der Oper Frankfurt, um darüber zu reden. Per Video zugeschaltet waren Sophie de Lint (Niederländische Nationaloper Amsterdam), Susanne Moser (Komische Oper Berlin) und Peter Theiler (Semperoper Dresden); persönlich vor Ort standen Bernd Loebe (Oper Frankfurt) und Dietmar Schwarz (Deutsche Oper Berlin) Rede und Antwort. Sie alle tragen an der Spitze ihrer Häuser Verantwortung für Kunst, Arbeit und Geld.

Seit Wochen wird über Rassismus an deutschen Theatern debattiert. In den Opernhäusern bleibt es derweilen still. Warum? Unterscheidet sich die Oper so stark vom Sprechtheater, oder werden die Konflikte besser moderiert?