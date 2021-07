Nach dem EM-Finale : Das Ende einer Vision

Schwarze Planen kleben an der Stelle, an der das Graffito von Englands Marcus Rashford beschmiert worden war. Bild: dpa

Beim letzten Mal als England das Endspiel eines großen internationalen Fußballturniers erreichte, wogte die Menge im alten Wembley-Stadion in einem Meer von Union Jacks. Fünfundfünzig Jahre später war unter den auf der Welle nationaler Euphorie reitenden England-Fans kein einziger Union Jack auszumachen. Stattdessen prangte das rote Sankt-Georgs-Kreuz auf den Tribünen und an den Wangen der hoffnungsvollen Anhängerschaft. Auch Downing Street war in den Tagen vor dem Endspiel der Europameisterschaft mit dem Georgskreuz bedeckt, obwohl der Amtssitz des Premierministers die Schaltstelle für den Zusammenhalt der zunehmend gebrechlichen Union der vier Landesteile des Königreiches ist. In Schottland, Wales und Irland stellte sich denn auch die Frage, ob die Fassade mit den Fahnen dieser Nationen bepflastert worden wäre, wenn eine davon es in die letzte Runde geschafft hätte.

Vor einigen Jahren war das Georgskreuz noch mit negativen Assoziationen mit der rechtsextremen British National Party, mit Rassismus und Fußballrowdytum behaftet. Als die Labour-Abgeordnete Emily Thornbury 2014 aus dem Wahlkampf im südostenglischen Rochester das Bild eines weißen Kleintransporters vor einem mit dem Georgskreuz behängten Reihenhaus tweetete, bedurfte es keines weiteren Kommentars. Jeder wusste ihre Missbilligung dieses Ausdrucks proletarischen Nationalgefühls aus dem Tweet herauszulesen, zumal Nigel Farages UK Independence Party in diesem Wahlkreis hohe Unterstützung fand. Ein Sturm der Entrüstung, den zwang die Politikerin zum Rücktritt aus dem Schattenkabinett.