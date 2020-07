Frankreichs Rassismus-Debatte : Befreiendes Gelächter

Manchmal, wenn die Stimmung ganz besonders bedrückend ist, kommt in Frankreich eine Komödie ins Kino und bewahrt das Land vor einer Revolution. So ist es auch dieser Tage.

Schon lange warten die Franzosen auf einen Film, der sie trotz aller Sorgen und Debatten wieder zum Lachen bringt. Im Lockdown erheiterte Louis de Funès die geschlossene Gesellschaft. „Tout simplement noir“ („Ganz einfach schwarz“) ist der ersehnte Film. Der Regisseur und Schauspieler Jean-Pascal Zadi spielt darin seine eigene Rolle. Er plant einen Marsch für die Schwarzen und nimmt dafür Kontakt mit Prominenten auf. Die Schauspielerin und Komikerin Fadily Camara will an dem Marsch nicht als Schwarze, sondern nur als Journalistin teilnehmen. Der Filmemacher Mathieu Kassovitz sucht gerade einen Darsteller, der einen Kannibalen mimen kann. Der Schauspieler Ramzy Bedia ist begeistert und will die Araber, schließlich auch noch die Juden einbinden. Auch Omar Sy, der Schwarze aus dem Kultfilm „Ziemlich beste Freunde“, wird von Zadi besucht. Er arbeitet in dem Film gerade an einer Kryptowährung für Afrika.

Die Sommerkomödie, die vor zwei Wochen in die Kinos kam und sich zum Kassenschlager entwickelte, verweigert sich der politischen Korrektheit und ist durchdrungen von schwarzer Selbstironie. Andere Ansprüche erfüllt sie nicht. Aber das wird auch nicht erwartet. „Ganz einfach genial“ findet den Film das Boulevardblatt „Le Parisien“. Der „Figaro“ gibt drei (von vier) Sternen. Ob aus ihm ein gesellschaftliches Phänomen werden kann, wird sich weisen – noch lähmen die Masken das befreiende Lachen in den schlecht besuchten Kinos.

„Nichts begriffen“

Die ersten Pariser Massendemonstrationen nach dem Ausnahmezustand haben die Rassismus-Debatte zurückgeholt. Das Denkmal für Colbert wurde verschmiert. Der republikanische Schulminister Jules Ferry und Victor Hugo, Leuchttürme des französischen Humanismus, werden vor dem Tribunal der rechten Gesinnung darauf geprüft, ob ihre Auffassung von Emanzipation auch die Schwarzen einschließt. Unter Verdacht steht selbst der Politiker Victor Schœlcher, der im neunzehnten Jahrhundert erfolgreich für die Abschaffung der Sklaverei in Frankreich kämpfte. Das Nachrichtenmagazin „L’Obs“ fragt, ob der Sklavenhandel ein „französisches Tabu“ sei. In „Libération“ ruft der militante Historiker Louis-Georges Tin dem Staatspräsidenten Macron in Erinnerung, dass er im „Palast eines Sklavenhändlers“ wohne. Den Abbruch fordert Tin nicht. Nur ein Denkmal am Eingang.

„Nichts gehört, nichts gesehen, nichts begriffen“ habe der Präsident von den „Black Lives Matter“-Demonstrationen, klagen vierzehn prominente Philosophen, Soziologen und Historiker an. Aus zweiter Hand hatte „Le Monde“ berichtet, dass Macron „im privaten Gespräch“ die „Intersektionalitäts-Theorie“ zu den Minderheiten und die Rolle der Universitäten kritisiert habe. „Die Professoren haben die Jugendlichen korrumpiert“, höhnen die Wissenschaftler in ihrem Manifest. Sie sind stolz, dass ihr Unterricht der „politischen Agitation“ in der Banlieue „wieder einen Sinn vermittelt“. Kein Wort verlieren sie über den Meinungsterror – und Antisemitismus – in den Fakultäten. Ihr Vorwurf: „Macron bekämpft nicht den Rassismus, sondern den Antirassismus.“ Sein neuer Premierminister hat ein Gesetz gegen den „Separatismus in der Republik“ angekündigt.

„Nein, Macron ist nicht die Inkarnation des systemischen Rassismus“, halten die New Yorker Literaturwissenschaftlerin Avital Ronell und Pariser Intellektuelle dem Manifest entgegen. Er habe den Kolonialismus als Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet und die Rückgabe der Raubkunst angeordnet. Außerdem loben sie seine Anstrengungen zur Aufklärung der Folter in Algerien und die Öffnung der Archive zur Rolle Frankreichs beim Genozid in Ruanda. Von den Geisteswissenschaften schreiben sie, dass sie „die Verantwortung des Einzelnen auf das System, auf die soziale Unterdrückung zurückführen“. Im „Manifest der 14“ werde Macron zur „Inkarnation des universalen Bösen“ verklärt.

Der Kleinverleger Oliver Gallmeister beweist währenddessen mit einer neuen Übersetzung des Romans „Vom Winde verweht“, dessen Verfilmung HBO aus dem Programm nahm, dass in dieser Welt nicht alles schwarz oder weiß ist. Nicht die sprachliche Korrektheit der neuen Übersetzung hebt Gallmeister hervor, sondern die Modernität der Heldin: „Emma Bovary und Anna Karenina scheiterten und wurden vom Schicksal bestraft. Scarlett setzt sich durch und triumphiert in der Männerwelt.“