Raphaël Enthovens Milieustudie : Wir aßen gut, wir kämpften für das Gute

Er ist der „Raphaël“, den Carla Bruni in einem ihrer Songs besingt – der schönste unter den gutaussehenden französischen Philosophen und regelmäßig auch bei Arte zu sehen. Er ist der untreue Gatte, von dem Justine Lévy behauptet, er habe sie im fünften oder siebten Monat zur Abtreibung gezwungen, und er ist der, dem der Schwiegerpapa Bernard-Henri Lévy einst einen Privatdetektiv auf die Fersen setzte. „Raphaël“ heißt tatsächlich Raphaël und ist der Sohn von BHLs bestem Freund Jean-Paul Enthoven, dem „König von Grasset“ („Paris Match“), dem Bestsellerverlag für Pariser Starintellektuelle.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. F.A.Z.

Als Mutter weist der Geburtsschein die Journalistin Catherine David aus, einstige Edelfeder des linken Nachrichtenmagazins „Le Nouvel Observateur“. Still und milde soll sie gelächelt haben, als ihr der Sohn die Geschichte seiner „von den Erwachsenen gestohlenen Kindheit“ vorlas. Gelacht haben soll sie, als er schilderte, wie er von seinem Stiefvater, einem Psychoanalytiker, geschlagen wurde. Die traumatische Kindheit mündete in eine von Drogen, Lügen und Diebstählen geprägte Jugend. Verhängnisvoller war demnach nur seine Schönheit, die ihn bei jedem Blick in den Spiegel überwältigte. Ein Gedicht auf die „unerreichbare ideale Frau“ hatte er bereits als Achtjähriger geschrieben. Später paukte Bernard-Henri Lévy mit ihm für die Aufnahmeprüfungen in die Eliteschulen.