Stille Kündigung : Flachliegende aller Welt, vereinigt euch!

Wozu die ganze Mühe, wenn die Zukunft so ungewiss ist? Seit der Pandemie wird in Ländern wie China, Amerika und zunehmend auch Deutschland ein Zweifel an der bisherigen Arbeitskultur laut.

Als im April 2021 ein 26 Jahre alter chinesischer Fabrikarbeiter mit dem Nutzernamen „Gutherziger Reisender“ im Internetforum „Tieba“ verriet, dass er seinen Job gekündigt hatte, um eine 2000 Kilometer lange Fahrradtour von Sichuan nach Tibet zu unternehmen und seither ein Leben ohne größere Ausgaben zu führen, kam eine Bewegung in Schwung, die mittlerweile über alle Systemgrenzen hinweg große Teile des Globus erfasst hat. In China ist die Bewegung nach dem Ausdruck benannt, den der Blogger selber seiner Aktion gegeben hatte: Tang Ping, zu Deutsch etwa: flachliegen oder liegen bleiben. „Tang Ping ist meine weise Bewegung“, hatte der „Gutherzige Reisende“ geschrieben: „Nur durch Tang Ping können Menschen das Maß aller Dinge werden.“ Anstatt sich nach den üblichen Maßstäben für Erfolg zu richten, halte er sich bloß mit Erspartem und Gelegenheitsarbeiten über Wasser und erfreue sich ansonsten wie Diogenes an der Sonne und denke „über den Logos“ nach.

Mit dem Ausmaß der Reaktionen hätte niemand rechnen können. Innerhalb kürzester Zeit wurde Tang Ping zu einem der prominentesten Stichworte, die im chinesischen Internet kursieren. Es war, als hätte ein schon lange schwelendes Grummeln plötzlich sein entfesselndes Zauberwort gefunden: Warum nicht einfach liegen bleiben, statt sich in letztlich sinnloser Mühe aufzureiben? Tausende teilten im Netz ihre eigenen Erfahrungen mit: eine Angestellte, die sich nicht länger am Kampf um Beförderungen beteiligen will, da sie von nun an „Frieden und Ruhe des Körpers und der Seele priorisiert“; ein Paar, das aus der Großstadt Hangzhou auf die Insel Hainan zog und dort ein kleines Café aufmachte; andere, die ihre gut bezahlten Jobs kündigten und ihre teuren Eigentumswohnungen in der Metropole vermieteten, um in ihren kleineren Heimatorten eine günstige Mietwohnung zu beziehen. Auf der Website Douban kon­sti­tu­ierte sich eine Tang-Ping-Gruppe, die einen „Leitfaden zum Flachliegen in sieben Schritten“ entwarf. Die eigenen Schwächen akzeptieren, anstatt sich optimieren zu wollen, gehört dazu.

Die überwältigende Resonanz hat eine Vorgeschichte, die mit den speziellen Bedingungen Chinas zu tun hat. Bisher galt es dort als völlig selbstverständlich und keiner Nachfrage wert, dass jede und jeder vom Kindergarten an den Konkurrenzkampf zuerst um die beste Schule, dann um den besten Abschluss, die beste Hochschule aufnimmt, um sich dadurch jenem Leben verschreiben zu können, das allgemein erwartet wird: mit sicherer Arbeitsstelle, Ehepartner gleichfalls mit Festanstellung, ein oder zwei Kindern, die hoffentlich für das Alter sorgen werden, einer Eigentumswohnung, deren staatlich subventionierten Kredite bis zur Rente getilgt werden müssen. Die psychischen Kosten dieser Hamsterradexistenz etwa bei überforderten Schulkindern oder bei Angestellten, die unter der „996“-Arbeitskultur leiden (von neun bis neun, sechs Tage lang), waren immer schon hoch, doch in den letzten Jahren ist sogar ihre ökonomische Basis fraglich geworden. Selbst Abschlüsse an angesehenen Universitäten garantieren keinen Arbeitsplatz mehr; die Jugendarbeitslosigkeit hat eine Rekordmarke von zwanzig Prozent erreicht. Eigentumswohnungen in den Metropolen sind so teuer geworden, dass sie sich auch gut bezahlte Angestellte kaum mehr leisten können, und ein zweites Kind finden viele wegen der hohen Kindergarten- und Schulgebühren nicht erschwinglich.