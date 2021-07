Rückkehr ins Post-Corona-China : Quarantäne im Luxushotel

Aktualisiert am

So einfach ist das mit der Rückkehr nicht: Bis zum Sonnenaufgang am Strand von Shantou ist der Weg weit. Bild: Picture-Alliance

In China soll das Virus besiegt sein, und ich bin geimpft. Also kein Problem bei der Rückreise an meine Universität ins Reich der Mitte? Von wegen! Auf eine Quarantäne folgt die nächste. Ein Gastbeitrag.