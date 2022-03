Ines Geipel über Putins Krieg : Wiederkehr einer Erfahrung

Woche vier in Putins Krieg gegen die Ukraine. Entsetzen, Wut, Schock dominieren die deutsche Öffentlichkeit angesichts der Gräuel und Eskalationsspirale des russischen Stalinzars, das Gefühl der Ohnmacht hält an, der Ruf nach Klarerem, Deutlicherem, Härterem, um Putin zu stoppen, wird mit jedem Tag lauter. Diese Rufe, wie die der Schriftstellerin Antje Rávik Strubel, sind verständlich. Es gibt viele Gründe, angewidert zu sein. Nicht einzugreifen angesichts des grassierenden Mordens ist unmenschlich.

Und dennoch: Wir sollten nicht allein auf unsere Wut setzen. (Mal nebenbei: Was kostete sie uns denn?) Haben wir wirklich gedacht, Putin würde einen Krieg beenden, nur weil wir hier in Deutschland ausnahmsweise mal zornig auf ihn sind? (Waren wir es im Syrien-Krieg, in den beiden Tschetschenien-Kriegen?) Ist es eine Lösung, als Autorinnen aus Land, Kultur und Sprache auszusteigen, nur weil die Politik des eigenen Landes nicht das macht, was wir für richtig halten? Vergisst man in diesem Entweder-oder nicht, was Tag für Tag an umstandsloser Hilfe auch in unserem Land geleistet wird?