Russlands Hochschulen : Putins pervertierte Universitäten

Zwangsjacke für den Geist: Mittels Repressalien versucht das Regime, an Russlands Hochschulen einen neuen Totalitarismus zu etablieren. Ein Gastbeitrag.

Die Lomonossow-Universität in Moskau, die größte des Landes Bild: Picture Alliance

Im September beginnt in Russland das neue Studienjahr – im Zeichen patriotischer Erziehung. Unmittelbar nach der russischen Invasion in die Ukraine folgte eine bis heute anhaltende Flut von Reformen und Repressalien, welche die Lehrpraxis an den Hochschulen auf Linie bringen sollen. Studenten und Lehrkräfte werden systematisch auf staatstreuen Propagandismus eingeschworen, mit Drohgebärden eingeschüchtert und bei Widerstand ausgeschlossen oder verhaftet.

Im vergangenen Herbst erregte in Moskau die Verhaftung des Rektors der angesehenen Shanin-Universität, Sergej Sujew, Aufsehen: Er wurde beschuldigt, sich mit der ehemaligen stellvertretenden Bildungsministerin Marina Rakowa zur Veruntreuung von Staatsgeldern verabredet zu haben. Der herzkranke Sujew, der in Haft und sogar mitten im Prozess immer wieder notärztlich behandelt werden musste, weigerte sich bis zuletzt, gegen Rakowa und weitere vermeintliche Komplizen auszusagen. Anfang August legte er jedoch ein Geständnis ab – so bezeichnen es zumindest die Behörden; einen Tag später war auch Rakowa geständig. Rakowa schien die eigentliche Zielscheibe der Behörden gewesen zu sein, weil sie die Monopolisierung des regierungsnahen, milliardenschweren Lehrmittelverlags „Aufklärung“ behindert hatte.