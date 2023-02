Der junge Tschechow schrieb eine humoristische Erzählung über einen Franzosen, der in einem Moskauer Wirtshaus sieht, wie russische Kaufleute Berge von Bliny mit schwarzem Kaviar verputzen. Er glaubt, sie seien entweder verrückt geworden oder beabsichtigten, sich durch eine Darmverschlingung das Leben zu nehmen – doch nein, sie waren es schlicht gewohnt, so zu speisen.

Dasselbe geschieht gerade bei der westlichen Analyse von Putins Russland. Aus der Perspektive des Westens vernichtet Putin faktisch den russischen Staat. Zumal seit Beginn der Invasion der Ukraine. Er zerstört sämtliche Grundlagen, auf denen ein moderner zivilisierter Staat existieren kann. Er bricht alle Gesetze von Krieg und Frieden, er führt seine Regierung heraus aus dem rechtsstaatlichen Raum. Er hat sich weidlich über europäische Staatenlenker lustig gemacht, ihnen ins Gesicht gelogen, am Telefon einen Bären aufgebunden, und jetzt wischt er alle Anschuldigungen beiseite, für den Mord an friedlichen ukrainischen Bürgern und die gezielte Zerstörung von Städten im Nachbarland verantwortlich zu sein. In Unkenntnis der russischen historischen Tradition kommt man im Westen empört zu dem Schluss, er sei ein Wahnsinniger, ein Kriegsfanatiker, dabei stillt er in Wirklichkeit – wie die Kaufleute in Tschechows Erzählung – auf diese Weise einfach seinen Appetit, im gegebenen Fall den Appetit der russischen autokratischen Staatsmacht.