Putins Krieg gegen die Ukraine : Bomben auf die Mutter der russischen Städte

Urbizid: Die Städte der Ukraine waren in den drei Jahrzehnten der Freiheit und Unabhängigkeit aufgeblüht und zu sich gekommen. Putins Krieg gegen sie richtet sich zugleich auch gegen alles, was Europa je zustande gebracht hat.

Schreiben als Ersatzhandlung, Entlastung des schlechten Ge­wissens, Schweigen aus Verzweiflung, weil man keine Worte findet, wenigstens Reden, wenn man schon nicht bereit ist, selber etwas zu riskieren. Ich habe keine Ahnung vom Krieg, ich war nie im Krieg, es sind Fernsehbilder aus der Tagesschau oder von CNN. Ich bin kein Experte für urban warfare.

Was ich sagen kann, ist, was ukrainische Städte waren, bevor die russischen Truppen sie überfielen. Ich habe an Ostern 2014 das hijacking des Verwaltungsgebäudes von Donezk mit angesehen. Buntes Volk, in lächerlicher Kosakenmontur, verbarrikadiert hinter malerisch aufgeschichteten Barrikaden. Die Drahtzieher aus Moskau haben inzwischen stolz und im Detail berichtet, wie professionell sie die Stadt überrumpelt und in ihre Gewalt gebracht haben – eine Millionenstadt mit Oper, Stadion, die Logos der Firmen aus aller Welt auf dem Hauptprospekt. Das war einmal.