Wladimir Putin im Krieg : Der König ohne Tafelrunde

Wladimir Putin ist selten zu sehen in diesen Wochen. Wenn man ihn zu sehen bekommt, dann für gewöhnlich im Sitzen. Und immer an Tischen: An dem inzwischen legendären und vielfach gedeuteten weißen Riesenoval im Kreml, an dessen anderem Ende erst Präsident Macron und später Kanzler Scholz Platz zu nehmen hatten. In dem beinahe wohnzimmerartig vertäfelten Befehlsraum, von dem aus er gemeinsam mit dem belarussischen Präsidenten Lukaschenko das große Manöver verfolgt, das dem Krieg vorausgeht. An dem Sekretär, von dem aus er den Vorträgen der Mitglieder seines Sicherheitsrats folgt, um sie dann wahlweise zu demütigen oder gnädig Platz nehmen zu lassen. An seinem mit riesigen, etwas altmodischen Telefonen bestückten Schreibtisch, von dem aus er der Ukraine den Krieg erklärt, in einer eigenartigen Mischung aus Rede an die Nation und Wutanfall in einer Chefbesprechung. An einem Konferenztisch, an dem die Militärs Instruktionen erhalten, wie im un­vermutet langwierigen Überfall auf die Ukraine weiter vorzugehen sei.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton. Folgen Ich folge

Es ist, als verschanze sich Putin. Wann immer andere Menschen ins Bild kommen, dann ist der Abstand zu ihnen groß. Die Tische dienen offenbar als eine Art Mindestabstandshalter. Es gilt unter Kreml-Kennern als ausgemacht, dass Putin panische Angst vor Corona hat. Die hatte er auch vor einer Impfung, die er lange hinausgezögert hat und dann mit einem unbekannten Impfstoff und unter Ausschluss der Öffentlichkeit vornehmen ließ, was selbst in den russischen Staatsmedien kritisiert wurde. Es soll für Mitarbeiter, die sich ihm nähern, eine Art Quarantäneregel gelten. Die beiden Jahre in faktischer Isolation sollen Putin noch härter, noch unduldsamer gemacht haben, berichten Insider. Und der Kreis derjenigen, die ihn mit Botschaften aus der Wirklichkeit erreichen können, ist weiter geschrumpft. Die Bilder vom ovalen Tisch waren ja auch das: Symbol für die Einsamkeit eines Mannes, der früher vielleicht gern einmal eine männerbündische Tafelrunde um sich versammelt hat.