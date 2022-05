Deutsch-Russisches Museum : Warme Worte für Russlands Soldaten

Aktualisiert am

Vor dem Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst weht die ukrainische Fahne. Das war es aber auch schon fast mit Zeichen gegen Russlands Krieg. Bild: dpa

Russlands Angriff auf die Ukraine rückt das Deutsch-Russische Museum in Berlin in den Blick. In dessen Kuratorium sitzen Putin-Freunde, die den Vernichtungskriegs stützen. Das von Kulturstaatsministerin Roth geförderte Museum distanziert sich nur schwach. Ein Gastbeitrag.