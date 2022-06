Die Ursache liegt in der Vergangenheit. Wenn Eltern es nicht schaffen, ihrem Kind genug Empathie und Zuwendung zu geben, entwickelt es eine Antwort darauf. Es versucht vielleicht, immer der Sonnenschein zu sein, pflegeleicht zu sein, niemals Ärger auf sich zu ziehen. Es möchte damit vermeiden, verletzt zu werden. Im späteren Leben werden diese Menschen Perfektionisten, die hart arbeiten, so wollen sie vermeiden, auf Ablehnung zu stoßen. Wir nennen das ein unbewusstes Programm, die Menschen, die so agieren, nennen wir überangepasst.



Um solche kaum bewussten Probleme aufzubrechen, habe ich meine Art der Arbeit mit dem inneren Kind erfunden. Denn wir müssen unsere Kindheit ansehen und die inneren Glaubenssätze erforschen, die unserer Entfaltung im Wege stehen. In meiner Therapie und auch der Arbeit mit meinen Büchern sind Klienten aufgefordert, sich in ihr inneres Kind einzufühlen, ein Abbild oder Echo des Kindes, das sie einmal waren. Was braucht es? Wovor hat es Angst? Das prägt Menschen, egal ob Müllmann oder Manager.



Ich habe in Trier Psychologie studiert, bin dann Gesprächspsychotherapeutin geworden. Theorien von einem inneren Kind gab es schon früher, ich war aber nicht zufrieden damit. Deswegen habe ich sie ausgebaut und verändert, in meiner Sicht gibt es ein Schattenkind und ein Sonnenkind in jeder und jedem von uns. Ersteres steht für die negativen Prägungen unserer Kindheit, Letzteres für die positiven und gesunden. Aus denen speist sich nämlich unsere Kraft als Erwachsene. Wir sind keine Sklaven unserer Gehirnprägungen. Viele Leute arbeiten mit meinen Büchern und helfen sich damit selbst. Ein guter, sinnvoll aufgebauter Ratgeber ist immer noch besser als ein schlechter Therapeut. Man kann sich Zeichnungen machen, sein inneres Kind malen, beschriften, dessen Glaubenssätze notieren, sich an Situationen und Erfahrungen erinnern. So macht man sich das bewusst, was einen im Leben hemmt. In der Therapie fällt es den Klienten oft wie Schuppen von den Augen, der Moment macht mich auch glücklich, da verstehen Leute oft nach Jahren etwas über sich selbst. Und danach kann man sich ändern.