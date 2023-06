Die erste Begegnung gleich nach der Landung auf dem Ben-Gurion-Flughafen: Der ältere Herr mit Kippa, der seit dem Start in Istanbul so friedlich neben mir geschlummert hat, spricht mich an. Woher ich komme? Deutschland? Er sagt, da müsse man sich Sorgen machen. Er arbeite zeitweise im Ruhrgebiet für eine internationale Firma. Europa sei dabei, sich an Genderaktivisten und islamische Migranten zu verkaufen, man könne da nur staunen. Die Deutschen mit ihrem schlechten Gewissen seien die Vorreiter. In Israel sei es allerdings nicht viel besser: überall LGBTQ, wenigstens in Tel Aviv, und politischer Selbsthass. Obwohl man es ihm nicht gleich ansieht, ist er orthodoxer Jude. Sie werden unser Land zerstören mit ihren Demonstrationen, sagt er. Israel sei als Heimstatt der Juden gegründet worden, aber heute fehle es an Respekt vor der Religion. Dennoch, er sei Optimist und hoffe auf den Messias.

Willkommen im Heiligen Land – er fährt nach Jerusalem, ich nach Tel Aviv. Irgendwo zwischen den beiden Städten verläuft eine imaginäre Grenze, die das säkulare vom religiösen Israel trennt – wenngleich sich die Weltanschauungen in vielen Regionen natürlich mischen. Aber der politische Kampf, der derzeit in Israel tobt, ist nicht nur eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts. Sondern auch ein Kampf der großen Subkulturen, der sich in den sexualisierten Outfits der Tel Aviver Jugendszene und den Kaftanträgern Jerusalems besonders augenfällig ausdrückt. Passt das noch zusammen, Hedonismus und Religion, kapitalliberale Wirtschaftspolitik und autoritäre Vorgaben, mit denen die neue Regierung nicht nur die Justiz reglementieren will? Und wo ist der alte, quasi sozialistische Anspruch der Kibbuzim geblieben?