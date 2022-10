Protestbewegung in Iran : Freiheitsbewegung in einem erschöpften Land

Mit Maske, ohne Kopftuch: Protestierende Frauen blockieren am 1. Oktober eine Straße in Teheran. Bild: EPA

Mahsa Aminis Tod in iranischem Polizeigewahrsam liegt kaum drei Wochen zurück. Die durch ihn verursachte Krise hält an. Die Proteste ebben nicht ab und verlaufen oft blutig. Die Stadt Sahedan in der Provinz Belutschistan erlebte Ende September einen der blutigsten Protesttage. Offiziellen Angaben zufolge starben zwanzig Menschen. In Sahedan ist man überzeugt, dass die Opferzahl wesentlich höher liegt. Weltweit fanden am ersten Oktober dieses Jahres in 150 Städten Solidaritätskundgebungen statt, und die Sitzstreiks an 110 iranischen Universitäten zeigten eine weitere Dimension der Bewegung.

Doch wie soll man das, was sich in Iran vor aller Augen ereignet, bezeichnen? Ist es ein feministischer Aufstand? Oder die Vorstufe einer Revolution, mit Frauen an vorderster Front? Wie kommt es, dass der Name einer Frau, Mahsa Amini, quasi zum Schlachtruf dieser Bewegung wurde? Erhebt sich dieser Tage eine neue Stimme in unserem Land? Eine Stimme, die unsere iranische Welt auf den Kopf stellen will?