Protestbewegung in Iran : Unter Kleptokraten

Es waren wieder Tage des Protests in Iran. Das iranische Regime schlug in den vergangenen Tagen besonders hart gegen die Menschen zurück, die überall im Land gegen die Machthaber demonstrieren. Am Wochenende kam es dabei zu einem gewaltvollen Höhepunkt. Sicherheitskräfte und Basidsch-Milizen griffen am Sonntagabend Protestierende in der Scharif-Universität in Teheran an, einer renommierten Eliteuniversität. In den sozialen Medien wurden tausendfach Videos geteilt, die zeigten, was in der Universität und um sie herum passierte.

Unabhängig verifiziert werden können die Videos nicht. Exilsender berichteten jedoch übereinstimmend: Sicherheitskräfte stürmten die Universität und schlossen die Studierenden ein. Die Videos zeigen Jagdszenen, Gewaltanwendung und willkürliche Verhaftungen. Angesichts der Brutalität verglichen Menschen vor Ort die Sicherheitskräfte in den sozialen Medien mit dem IS.