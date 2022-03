Protest gegen Ukraine-Krieg : Darf der Westen passiv bleiben?

In Berlin zeigten am Sonntag zahlreiche Künstler und Intellektuelle ihre Solidarität mit der Ukraine. Der Tenor: Der Westen darf Putins Krieg nicht tatenlos zuschauen.

„Es sind Worte der Ohnmacht“, sagt der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel, als wir kurz vor der Kundgebung am Sonntagnachmittag auf dem Bebelplatz in Berlin einen Moment zusammenstehen und über seine öffentlichen Auftritte der letzten Tage sprechen. Aber es sind auch Worte der Wut, der Scham, der Fassungslosigkeit, wenn man die geschichtlichen Wurzeln von Putins Krieg gegen die Ukraine bedenkt. Denn so viel war bekannt, so viel war gewusst, so viele Entschuldigungen der „Putin-Versteher“ – ein fürchterlicher Euphemismus, den wir nie wieder verwenden sollten – hatten nie eine Grundlage, und dennoch wurde alles hingenommen: Georgien 2008, die Krim 2014, die schleichende Annexion des Donbass, die Zerstörung Aleppos. „Wir sind bestürzt“, sagt Karl Schlögel dann auf der Bühne vor einigen hundert Menschen, die in der eisigen Kälte zu der Ukraine-Solidaritätskundgebung unweit der abgesperrten Russischen Botschaft gekommen sind, „weil wir Zuschauer sind, die wir nicht sein wollen, die wir aber lange genug waren.“

Und dann zählt der Historiker auf, worin sich die stalinistischen, die nationalsozialistischen und schließlich Putins Gewalttaten gleichen. „Charkiw, zweimal von den Deutschen erobert und zerstört, wird nun von russischen Raketen zerstört. Das Land, schon einmal verheert durch den millionenfachen Hungermord der dreißiger Jahre, ist in diesen Tagen wieder zum Land geworden, in dem in diesem Jahr keine Aussaat mehr möglich ist, es also auch keine Ernte geben wird … Und nie hätten wir uns vorstellen können, dass einmal Trümmer des Kiewer Fernsehturms auf das Gelände von Babin Jar herabstürzen würden, wo im September 1941 über 33.000 Kiewer Juden ermordet wurden.“ Als Schlögel seine Rede beendet, hat er Tränen in der Stimme.