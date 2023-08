Prigoschins Tod : Putin serviert seine Rache kalt, wie der Pate es empfiehlt

Aktualisiert am

Am 23. Juni 2023, während der Meuterei der Wagner-Söldner, bezeichnete Wladimir Putin deren Anführer, darunter seinen ehemaligen Vertrauten Jewgenij Prigoschin, als „Verräter, die eine unausweichliche Strafe erwartet“. Zwei Mo­nate später wurde ein Privatjet mit Prigoschin, mit dem sich der russische Machthaber versöhnt zu haben schien, unweit von Moskau abgeschossen. „Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird“, ist einer der berühmtesten Sprüche von Don Corleone. Die „Philosophie“ dieses fiktiven Mafioso hat mehrere Generationen von Russen geprägt.

In den späten Achtzigerjahren benötigte man für die Ausreise aus der Sowjetunion ein Ausreisevisum, welches man von der Bezirksabteilung des KGB bekam. Während der Perestroika wurde es nur wenigen Menschen verweigert, aber es war trotzdem beängstigend, dieses Büro zu betreten. Ich ging mit einer Einladung zu einem Praktikum in England dorthin. Der Sachbearbeiter schüttelte den Kopf und sagte mit Nachdruck, dass die Bearbeitung einige Monate in Anspruch nehmen werde. „Oder“, fuhr er lächelnd fort, „machen Sie mir ein Angebot, das ich nicht ablehnen kann.“ Wir einigten uns auf hundert Dollar.