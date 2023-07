War der Putschversuch in Russland ein abgesprochenes Täuschungsmanöver? Und was unterscheidet eigentlich Putin von Prigoschin? Ein Gastbeitrag.

Immer häufiger werden unter russischen Oppositionellen Stimmen laut, die Meuterei von Jewgeni Prigoschin, Putins Koch (wie Prigoschin genannt wird) und Anführer der Wagner-Söldner, sei in Wahrheit ein mit Putin abgesprochenes Täuschungsmanöver gewesen, das sich am Ende in ein Spektakel verwandelt habe.

Bei dieser Version der Ereignisse besteht Anlass, alles infrage zu stellen, denn Putins Russland hat sich selbst in eine tschekistische „Spezialoperation“ verwandelt, bei der niemand weiß, was wahr und was Fake ist. Gerade diese andauernde Unbestimmtheit ermöglicht es Putin, die Macht zu manipulieren, die Eliten gegeneinander aufzuhetzen, die Karten immer wieder neu zu mischen, Russland ohne klar umrissene Grenzen hinzustellen und einen Krieg zu führen, den Krieg zu nennen verboten ist. Im politischen Nebel stand Putin viele Jahre lang über Realität und Phantasie, denn er hatte beides selbst erfunden und auf diese Weise Jahr um Jahr seine Präsidentschaft verlängert, die eher der Macht eines Imperators ähnelt. Übrigens nennen seine Gegner ihn meistens Diktator, Imperator wird er aus irgendeinem Grund nicht genannt, vielleicht weil er nicht die Größe eines Imperators besitzt, sondern eher das Geschick, die Eliten des eigenen Landes und die der Welt an der Nase herumzuführen.