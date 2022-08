Schulpolitik in Frankreich : Für zwölf Milliarden, die sie nicht haben

Am 1. September ist die „rentrée“, der Anfang des Schuljahres in Frankreich. Schul- und Bildungspolitik sind derzeit aber noch weit präsenter in der öffentlichen Debatte, als ohnehin zu erwarten wäre. Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich hat am Donnerstag in der Sorbonne vor den Schulbezirksleitern das Schuljahr eröffnet – eine Premiere, die zeigt, welchen Rang er der Schulpolitik in seiner zweiten Amtszeit einräumt. Bildungs- und Jugendminister Pap Ndiaye ist ebenfalls präsent, durch ein Rundschreiben, durch ein Interview am Donnerstag, durch eine Pressekonferenz am Freitag.

Seit seiner Ernennung im Mai stand der Verdacht im Raum, die Ernennung eines Historikers mit senegalesischen Wurzeln, Spezialist für die Geschichte der Afroamerikaner, sei Symbolpolitik und der Versuch, linke Wähler zu gewinnen. Tatsächlich wird Ndiaye wegen seiner Nähe zu Jean-Christophe Cambadélis und seiner Unterstützung François Hollandes der linken Mitte zugeschrieben. Macron war mit diesem Wechsel im Ministerium jedenfalls eine Überraschung geglückt. Am 3. Juni dann fand ein Besuch des Präsidenten in Marseille statt, wo er Schulen des Pilotprojekts „Marseille en Grand“ besichtigte, die den ansonsten zentralistisch gelenkten Einrichtungen mehr Freiheiten zugestehen; sie sollen individuelle, innovative Schulprojekte entwickeln. Macron stellte sein Programm vor, der ihn begleitende Ndiaye zeichnete sich durch Schweigen aus. Die erste Maßnahme, die der Minister Ende Juni ankündigte, war eine Erhöhung der Lehrergehälter; damit löste er ein Wahlversprechen Macrons ein. So weit vor der Sommerpause.

Lehrergewerkschaften wittern einen Etikettenschwindel

Zu Schulanfang ist die Entlohnung weiterhin zentrales Thema. In der Tat werden französische Lehrer im internationalen Vergleich mager entlohnt; da helfen kürzere Arbeitszeiten, längere Ferien und eine frühere Pensionierung wenig. Das Personal ist notorisch unzufrieden, entsprechend streikwütig – und bringt damit die Eltern gegen sich auf. Ein Teufelskreis, der dazu beigetragen hat, dass der Lehrerberuf in Frankreich ein schlechtes Ansehen genießt. Das schlägt sich in einem drastischen Mangel nieder, in diesem Jahr konnten mehr als 4000 freie Stellen (von 27 332) nicht besetzt werden. Schuld sind auch die Ansprüche der Lehramtsstudiengänge, die für das letzte Jahr neben der Prüfungsvorbereitung den Studienabschluss, das Verfassen einer Abschlussarbeit und Praktika einfordern.

Während Ndiaye nun verspricht, dass zu Schulanfang „ein Lehrer vor jeder Klasse“ stehen werde, wittern Lehrergewerkschaften einen Etikettenschwindel. Sie argumentieren, die versprochenen Pädagogen seien nur Hilfslehrer, die nach dreißigminütigen Gesprächen eingestellt und minimal vorbereitet würden. Ndiaye wandte auf seiner Pressekonferenz ein, 80 bis 90 Prozent der Hilfslehrer hätten schon zuvor als solche gearbeitet; auch ihnen wird mehr Lohn versprochen. Das verweist auf ein strukturelles Problem: Das Bildungsministerium nimmt Hilfslehrer immer häufiger in Anspruch, darunter Kandidaten, die sich auf den concours vorbereitet, ihn aber nicht bestanden haben; es finden sich auch weniger qualifizierte Quereinsteiger. Diese Politik ist nicht nur aus Sicht der Schüler fragwürdig: Die Hilfslehrer werden schlechter entlohnt und jahresweise verpflichtet. Immerhin hat Ndiaye für 2023 eine spezielle Prüfung versprochen, die eine Festanstellung ermöglichen soll.

Das Gehalt wäre eine Stellschraube, den Lehrerberuf attraktiver zu machen. Ndiaye will das Einstiegsgehalt 2023 auf mehr als 2000 Euro netto anheben; das wären dreißig Prozent mehr als aktuell (ohne die diversen Zuschläge). Die Löhne allgemein sollen um zehn Prozent an gehoben werden, engagierte Lehrer Zuschläge erhalten. Ndiaye zielt offenbar auf die in Macrons „Pakt“ mit der Lehrerschaft vorgeschlagenen Punkte: Jene sollen belohnt werden, die sich in ihrer Freizeit weiterbilden, kranke Kollegen ersetzen, Hausaufgabenhilfe anbieten.