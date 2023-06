Wer mit nur einem Blick, beim Betrachten eines einzigen Bildes, erkennen will, wie verworren, widersprüchlich und letztlich unversöhnt die historischen und ästhetischen Verhältnisse in Deutschland sind, der stellt sich am besten in die Potsdamer Innenstadt, Breite Straße, Ecke Dortusstraße, und schaut von dort aus nach Nordosten. Links sieht man das sogenannte Rechenzentrum, einen DDR-Bau von 1971, der damals sehr viel schicker aussah – auch wenn die Architekten sich nicht dazu bekennen wollten, dass sie sich die kapitalistische Eleganz des Mies van der Rohe zum Vorbild genommen hatten, die Schmuckstreben des Seagram Buildings, den Grundriss seines Entwurfs für eine Krupp-Zentrale, die Proportionen einer Bank in Des Moines. Heute, für den flüchtigen Blick zumindest, sieht das Rechenzentrum schmucklos, schlicht, fast ein bisschen schäbig aus.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Rechts daneben ist in den vergangenen Jahren ein barocker Turm gewachsen, der Turm der königlich preußischen Hof- und Garnisonkirche, die 1735 fertiggestellt wurde und deren Ruine, jene Mauern also, die alle britischen Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg überstanden hatten, 1968 von der DDR gesprengt wurde. Vor ein paar Jahren wurde mit dem Wiederaufbau des Turms begonnen, jetzt ist er fast fertig, und weil der Abstand zum Rechenzentrum nur einen Meter siebzig beträgt, sieht es so aus, als ob der Turm, wenn er weiterwüchse, das Rechenzentrum wegsprengen würde wie ein Baum, dessen Wachstum das Straßenpflaster nicht aufhalten kann.