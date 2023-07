Aktualisiert am

Gewaltspirale in Frankreich : Wie aber hältst du’s mit der Repression?

Frankreichs Gretchenfrage: Polizei und Bürger stacheln sich gegenseitig zur Gewalt an. Die Eskalation kommt nur der politischen Rechten zugute.

Beamte der Bereitschaftspolizei patrouillieren in Nanterre auf einer Straße, während Feuerwerkskörper explodieren. Bild: dpa

Die Unruhen erschüttern längst nicht mehr nur die Pariser Vorstädte. Ein Gradmesser: Wenn in Schiltigheim nördlich von Straßburg fünfzehn Autos auf dem Leclerc-Parkplatz kohlen, brennt es überall in Frankreich – das bestätigen Szenen aus Lille, Toulouse oder Roubaix. Die Randalierer fackeln Autos ab, verwüsten Haltestellen, plündern Supermärkte und attackieren Staatssymbole wie Polizei­wachen, Bürgermeisterämter, Schulen. Emmanuel Macrons Regierung ist an allen Fronten gefordert, Éric Ciotti, Vorsitzender der bürgerlichen „Les Républicains“, fordert das Ausrufen des Notstands. Jean-Luc Mélenchon, Kopf der linkspopulistischen La France insoumise, fordert eine Neugründung der Polizei.

Auslöser war ein blutiger Polizeieinsatz, dessen offizielle Darstellung von einem Amateurvideo konterkariert wird: Der im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehaltene Nahel M. raste nicht in mörderischer Absicht auf die zwei Gen­darmen zu, sondern fuhr langsam los, während ein Gendarm aus nächster Nähe auf ihn zielte. Er warnte Nahel M.: „Du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf“ – und schoss.Die eingeleitete Untersuchung wird sicher noch neue Details zutage bringen.

Eine Welle von Aggressionen

Statistisch betrachtet, handelt es sich um einen von vielen Fällen, in denen das Nichtbefolgen einer polizeilichen Anordnung zum Schusswaffengebrauch führt: Dreizehn Tote waren es in Frankreich letztes Jahr, drei sind es bisher in diesem. Zugleich sind die Ordnungskräfte einer Welle von Aggressionen ausgesetzt. Alle zwanzig Minuten weigert sich ein Bürger, einer polizeilichen Anordnung nachzukommen, häufig fahren Autofahrer, die nicht kontrolliert werden möchten, Polizisten oder Gendarmen rücksichtslos über den Haufen. Banaler Grund dafür ist, dass sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, keinen Führerschein haben oder sonstwie mit dem Gesetz auf Kriegsfuß stehen.

Selbstverständlich gibt es eine berechtigte Angst vor Diskriminierung: Dass Polizeikontrollen in Frankreich nach rassistischer Profilbildung erfolgen, ist sowohl durch Erhebungen – etwa die vom Beauftragten für Bürgerrechte, Jacques Toubon, 2017 initiierte – als auch durch mediatisierte Einzelfälle belegt. Dass die Sicherheitskräfte unabhängig von der Hautfarbe schnell brutal werden, ebenfalls: Bei den Gelbwestenprotesten wurden Demonstranten systematisch mit Gummiprojektilen beschossen; insgesamt dadurch sollen 82 Personen schwer verletzt worden sein, ein Dutzend darunter verlor jeweils ein Auge. Bei Kon­trollen oder Festnahmen wird hart zu­gegriffen, wie der Fall Cédric Chouviat 2020 gezeigt hat: Der Lieferant wurde so zu Boden gepresst, dass er starb. Allerdings gab es Gründe für diese Kontrolle, und dass Chouviat ein aggressiver Mensch war, gibt sogar seine Witwe zu. Videos zeigen, dass er die Polizisten anpöbelte und bedrohte, bis sie ihn überwältigten.

Das Opfer war polizeibekannt

Der Fall ist typisch: Die Polizei ist im Recht, aber die von ihr eingesetzten Mittel wirken unangemessen. Auch Nahel M. war kein Kind von Traurigkeit: Der Siebzehnjährige fuhr ohne Führerschein einen aufgemotzten Leih-Mercedes. Laut Polizei soll er sich durch Überfahren einer roten Ampel einer ersten Kontrolle entzogen haben und über die Busspur davongerast sein; erst ein Stau habe die zwanzigminütige Verfolgungsjagd gestoppt und die zweite Kontrolle ermöglicht. Nahel M.s Vorgeschichte spricht ebenfalls Bände: Bereits ein Dutzend Mal war er festgenommen worden, wegen Fahrens ohne Führerschein und Versicherung, Verwendens falscher Nummernschilder, Drogenbesitzes, Hehlerei und Widerstands gegen die Staatsgewalt – und gleich vier Mal wegen des Nicht­befolgens polizeilicher Anordnungen. Verurteilt wurde er nicht, aber er hätte im September vor Gericht erscheinen müssen; es wirkt deshalb ebenso formalistisch wie scheinheilig, wenn der Anwalt der Familie betont, Nahel M. habe ein leeres Vorstrafenregister. Unabhängig davon war die Kontrolle sinnvoll: Man stelle sich vor, Nahel M. hätte ein Kind überfahren – es hätte ge­heißen, Polizei und Politik wäre gleichgültig, was in den Vororten passiere.