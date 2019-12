Politik in der Familie : Mein Vater ist in rechtsextremen Kreisen aktiv

„Mein Vater sitzt am rechten Rand. Wenn ich über Politik spreche, schweigt er.“ Über Spannungen und Lähmungen in einer Familie mit konträren politischen Haltungen. Ein Gastbeitrag.

Mein Vater sitzt neben mir auf dem Sofa. Er sitzt am einen, ich am anderen Ende. Ich fühle mich unwohl: Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mit ihm allein in einem Raum war, erst recht nicht, wann ich mit ihm allein auf diesem Sofa saß. Zwischen uns Platz für zwei Personen, zwischen uns zwei Welten, die wir uns nicht teilen.

Fast genau ein Jahr nachdem die Deutschen kapituliert hatten, wurde er geboren. Etwa eineinhalb Jahre nachdem die Deutschen wieder vereint wurden, wurde ich geboren. Zwischen uns ein halbes Jahrhundert, das wir uns nicht teilen. Den Fernseher habe ich ausgeschaltet, um zu lesen. Wir schweigen. Bertie, unser Kater, springt zwischen uns. Normalerweise setzt er sich nah zu mir, normalerweise hat er Angst vor dem älteren Mann, der ihn immer so unsanft aus den Betten schmeißt. Bertie sitzt kurz zwischen uns, mein Vater streichelt ihn, dann verschwindet er wieder.

Ich schaue meinen Vater an. Er sieht müde aus. Trotzdem schenkt er sich Weißwein ein, in einen silbernen Becher. Ich vermute, es ist ein Taufbecher, von irgendeinem Großonkel oder irgendeiner Urgroßmutter. Er starrt geradeaus. Was für ein Buch ich lese. „Herkunft“, sage ich, und er blickt kurz auf. „Das hat dieses Jahr den Buchpreis gewonnen.“ Ich lasse ihm kurz die Hoffnung, dass ich tatsächlich ein Buch lesen würde, an dem auch er interessiert sein könnte. Dann nehme ich sie ihm, bevor er fragen kann: „Saša Stanišić hat es geschrieben.“ Er schweigt.

Siegelring und Tattoo

Mein Vater war mal in der CDU, „am rechten Rand“. Mein Vater war Referent für eine rechte Vereinigung. Mein Vater ist in rechtsextremen Kreisen bekannt. Mein Vater ist in rechtskonservativen Kreisen aktiv. Mein Vater ist in rechtsextremen Kreisen aktiv. Mein Vater ist Antisemit. Mein Vater ist Rassist.

Mein Vater ist alt. Er trägt einen Siegelring an seinem Ringfinger. Ich bin jung. Ich trage ein Tattoo auf meinem Zeigefinger. Ich frage mich, warum unsere Körper nicht subtilere Metaphern bieten können. Was wir uns teilen: die Körpergröße, die hohen Wangenknochen, Geschichtswissenschaften in Göttingen – ich im Haupt-, er im Nebenfach –, Liebe zu Textmarkern (versprechen Ordnung). Was uns trennt: (oben Genanntes). Was uns trennt: Um zu wissen, was im Fernsehen läuft, liest er die „Apothekenumschau“. Ich sage ihm, dass die Prime Time schon vorbei ist. „Die was?“ – „Es läuft jetzt nichts mehr.“ Doch, er habe was gefunden. Es läuft aber erst in einer Stunde. Ich frage lieber nicht, was. Ob er noch so lange hier sitzen wolle. „Ja.“ Er werde warten.