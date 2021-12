Politik in der Klimakrise : Wie die Demokratie vor der Ökodiktatur zu retten ist

Der Klimawandel ist eines der zentralen Weltprobleme unserer Zeit. Aus dem Recht der Jugend, radikal zu sein, erwächst angesichts der dramatischen Lage gerade für die Älteren die Verpflichtung, radikal anders auf den Klimawandel zu reagieren. Die Ampelregierung in Deutschland, auch wenn die Grünen vermutlich den Mund zu voll genommen haben und nur ein Teil ihrer Wahlversprechen den Realitätscheck überlebt, muss und kann hier in der Tat einige Weichen neu stellen. Allerdings dürfte die Enttäuschung, die mit der im Wahlkampf angekündigten, aber fraglos nicht erreichbaren „Weltenrettung“ einhergeht, viele Enttäuschungen produzieren. Und Enttäuschte. Wohin könnte das führen? Hilft ein Blick in die Radikalisierung einer anderen deutschen Bewegung, die des Herbstes 1968?

Greta Thunberg und die Fridays-for-Future-Bewegung haben wenig von Ulrike Meinhof an sich. Aber ihre Wut, ihr Ansatz, Panik zu verbreiten und damit die gesamte politische Klasse auf die Anklagebank zu setzen, sind vergleichbar radikal. Wer würde das Thunberg und ihrer Generation vorwerfen, angesichts der eindeutigen Erkenntnisse über den Zusammenhang unserer Lebensweise mit der Zukunftsfähigkeit des globalen Ökosystems? Wer allerdings die panische Angst vor einem Nuklearkrieg in den Siebzigerjahren und vor dem Waldsterben in den Achtzigern erlebt hat, der hat womöglich einen anderen Kompass. In diesem Sinne kann die Debatte um die RAF und Symbolfiguren wie Meinhof den Blick für einige Zusammenhänge schärfen und strukturelle Parallelen offenlegen. Denn wenn junge Leute von der kommenden Katastrophe überzeugt sind, bleibt am Ende nur Verzweiflung – oder weitere Radikalisierung bis hin zu einer „Ökodiktatur“, die wiederum keines der Probleme lösen würde.