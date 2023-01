Polens Pilecki-Institut in Berlin : Doppelbödig am Pariser Platz

Auf Berliner Litfaßsäulen ruft das polnische Pilecki-Institut in ukrainischer Sprache dazu auf, Zeugnis vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine abzulegen. Die Zeitzeugeninterviews mit geflüchteten Ukrainerinnen gehen in das eigens gegründete Lemkin-Archiv ein, das russische Verbrechen ge­gen die Menschlichkeit dokumentieren und an den polnischen Vordenker der UNO-Völkermordkonvention, Ra­phael Lemkin, erinnern soll.

Mit dem Na­mensgeber des Archivs ist die historische Interpretation schon Programm, denn Lemkin hatte noch während der deutschen Besatzung Polens den Be­griff Genozid entwickelt, um staatliche Massengewalt gegen Angehörige einer bestimmten Gruppe als juristischen Tatbestand zu beschreiben. Das Pilecki-Institut popularisiert mit diesem An­satz auch eine aktualisierte Fassung der Totalitarismustheorie, die das heutige Russland in einer direkten Kontinuität mit der Sowjetunion und dem Deutschen Reich sieht. Durch die Ausweitung der russischen Kampfzone im Februar 2022 sehen sich die Anhänger dieser Totalitarismustheorie 2.0 in der Annahme einer strukturellen Symme­trie sowjetischer und nationalsozialistischer Gewalt in Polen in ihren Grundfesten bestätigt. Der vollumfängliche Krieg gegen die Ukraine scheint damit auf den ersten Blick auch die Grundidee des Berliner Pilecki-Instituts neu zu legitimieren.