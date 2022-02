Polnische Kulturpolitik : Totenfeier mit Blut im Mund

Aktualisiert am

Ein Theaterdirektor wird bestraft: Der Fall aus Krakau zeigt beispielhaft, wie der polnische Staat versucht, die Kultureinrichtungen an die ideologische Kandare zu legen.

Die polnische Schauspielerin Maria Peszek singt in ihrem neuen Album: „Hier war einst eine Stadt. Hier war einst mein Haus. Warum ist es so dunkel?“ und stellt fest: „Polen gab es, und es starb.“ Sie verdichtet die Erfahrung Protestierender, die 2021 gegen die Politik der Warschauer Regierung auf die Straße gingen: „Renn, flüchte, Blut sickert in den Beton.“ Peszek verarbeitet ihre Ohnmacht und Angst vor einem Staat, dessen Präsident behauptete, LGBT-Angehörige seien keine Menschen. Zunehmende symbolische Gewalt prägt die politische Auseinandersetzung im Internet, auf der Straße, im Fernsehen, im Parlament.

Was klingt wie die Tonspur eines Dokumentar-Films über die Gegenöffentlichkeit zur Herrschaft der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), könnte jetzt dem Krakauer Juliusz-Słowacki-Theater zum Verhängnis werden. Sein Direktor, Krzysztof Głuchowski, steht in der Kritik, weil er Maria Peszek zu einem Auftritt eingeladen hat. Die Vorstellung, dass die 48 Jahre alte Künstlerin ihre radikale Gegenwartskritik zu dröhnenden Bässen im ehrwürdigen Theater vorbringen könnte, machte die Krakauer Woiwodschaftsverwaltung nervös. Peszek verweist in ihren Liedern auf die Verfolgung von Andersdenkenden und Homosexuellen im Deutschen Reich der dreißiger Jahre. Im Lied „Virunga“ warnt sie: „Sie haben uns alles genommen. Sie wollen noch mehr. Ich bin ein rosa Winkel. Ich liebe im Versteck.“