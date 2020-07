Diskussion um „Polendenkmal“ : Dem Leid gerecht werden

Aktualisiert am

Mit dem Überfall auf Polen begann der Zweite Weltkrieg: Am 1. September 1939 rissen Soldaten der deutschen Wehrmacht einen rot-weißen Schlagbaum an der deutsch-polnischen Grenze nieder. Bild: dpa

Damit sich Täter- und Opfergesellschaften gleichzeitig an NS-Besatzungsherrschaft und Vernichtungskrieg in Polen und ganz Europa erinnern können, brauchen wir ein Gedenkensemble in der Mitte Berlins. Ein Gastbeitrag.