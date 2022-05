Polens Russenfeindlichkeit : Anstand des zivilisierten Menschen?

Der auf klassische Musik spezialisierte polnische Radiosender Dwójka setzte als Reaktion auf den russischen Krieg in der Ukraine die Übertragung von Werken russischer Komponisten aus. Noch im Dezember 2021 hatte das staatliche Fernsehen TVP echauffiert über die Absetzung von Peter Tschaikowskys Ballett „Der Nussknacker“ durch das Berliner Staatsballett wegen der rassistischen und kolonialistischen Darstellung einzelner Tänze berichtet. Der Vorwurf lautete: Cancel Culture.

Nun warf der Krieg in der Ukraine innerhalb weniger Tage nach dem russischen Angriff einen Schatten auf den Spielplan der Stettiner Philharmonie. Die Leitung des Hauses ließ kurzfristig Dvořák statt Tschaikowsky spielen. Im März ersetzte sie Sergej Rachmaninows drittes Klavierkonzert durch das fünfte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven. Statt der sechsten Symphonie von Tschaikowsky kam Robert Schumanns vierte Symphonie zur Aufführung. Offiziell als Umstellungen infolge der Lockerung von Corona-Maßnahmen kommuniziert, wurde das Anliegen einer kulturpolitischen Sanktionierung der Musikgeschichte in ganz Polen verstanden. Die Stettiner Philharmonie nahm den 1943 verstorbenen Rachmaninow in kulturelle Geiselhaft für die von Putin 2022 vorgenommene Ausweitung der russischen Kampfzone in der Ukraine. Dieselbe Logik wird nicht auf Beethoven und Schumann angewandt, die 77 Jahre nach Kriegsende nicht mehr für die symbolische Auseinandersetzung mit Adolf Hitler herhalten müssen.