Plagiatsverdacht Martin Huber : Das beste Gewissen reicht nicht aus

Aktualisiert am

Auffällig viele aufstrebende CSU-Politiker promovierten in den vergangenen Jahren über ihre eigene Partei, so auch der neue Generalsekretär Martin Huber. Seine Doktorarbeit steht jetzt unter Plagiatsverdacht.

Andreas Scheuer forschte zur „politischen Kommunikation der CSU im System Bayerns“, um 2004 in Prag einen nach dortigem Standard „kleinen“ Doktorgrad zu erwerben (den er inzwischen nicht mehr führt). Der CSU-Landtagsabgeordnete Gerhard Hopp wurde 2010 zum Thema „Sudetendeutsche Landsmannschaft und die CSU“ promoviert. Generalsekretär Martin Huber hatte zwei Jahre zuvor die Arbeit „Der Einfluss der CSU auf die Westpolitik der Bundesrepublik Deutschland von 1954 bis 1969 im Hinblick auf die Beziehungen zu Frankreich und den USA“ vorgelegt. Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts promovierten auffällig viele junge aufstrebende CSU-Politiker über ihre eigene Partei. Dass es ein Geschmäckle haben kann, wenn man sich mit der Institution beschäftigt, in die man Karrierehoffnungen setzt, und die einen, wie im Fall Hubers, zum Zeitpunkt der Promotion alimentiert, scheint in Bayern erst neuerdings aufzufallen.

Der frühere CSU-Kreisvorsitzende aus Passau, Holm Putzke, sagt dazu: „Ich halte es gelinde gesagt für ungeschickt, ein Buch zu schreiben über eine Partei, für deren Öffentlichkeitsabteilung man arbeitet – zumal, wenn es sich nicht um irgendein Buch handelt, sondern um eine Doktorarbeit, die einen wissenschaftlichen Anspruch erfüllen muss, was einen unabhängigen und unbefangenen Blick voraussetzt.“ Strafrechtsprofessor Putzke hätte eine Betreuung der Doktorarbeit Hubers abgelehnt, wie er gegenüber dieser Zeitung sagt.