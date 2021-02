Die FU und der Fall Giffey : Finde den Fehler nicht!

Was ist schiefgelaufen im Fall Giffey? Warum muss die Freie Universität Berlin die mit Plagiatsverdacht behaftete Doktorarbeit von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey ein zweites Mal überprüfen? Das erste Verfahren endete am 30. Oktober 2019 mit einer Rüge. Am 6. November 2020 gab das Präsidium der Universität bekannt, dass dieses Ergebnis keinen Bestand haben soll. Welchen Fehler hatte das Verfahren? Dazu hat sich jetzt Günter M. Ziegler, der Präsident der FU, in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ erklärt.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Er schließt nicht aus, dass am Ende des neuen Verfahrens wieder eine Rüge stehen wird. „Denn nicht die Rüge an sich kann als Fehler gewertet werden, sondern unsere Begründung dafür.“ Das habe die juristische Überprüfung der Überprüfung ergeben. „Wir haben erst durch die nachträglichen Rechtsgutachten vom vergangenen Sommer gelernt, dass wir das Mittel der Rüge aus juristischen Gründen so nicht hätten einsetzen dürfen.“ Was Ziegler hier sagt, ist falsch. Es gibt zwei Gutachten, von Ulrich Battis und Klaus Ferdinand Gärditz. Die Universität selbst hatte Battis beauftragt, die CDU im Abgeordnetenhaus Gärditz. Keiner der Experten vertritt die Auffassung, die Ziegler als Quintessenz aus den Gutachten zieht: dass eine Rüge zulässig sei, aber einer besseren Begründung bedürfe als von der Überprüfungskommission vorgelegt.