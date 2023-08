Als im vergangenen Jahr der KI-Bildgenerator Midjourney erschien, löste das auch unter den Digitalkünstlern Schockwellen aus. Plötzlich konnte jeder mit nur einem Mausklick hochwertige digitale Kunstwerke produzieren, statt mit Programmen wie Photoshop stundenlange mühsame Handarbeit in ein Bild zu inves­tieren. Viele fürchteten um ihre Existenz und begannen, sich gegen KI-Bildgeneratoren zu positionieren und KI-Kunst zu boykottieren.

Dutzende bekannte Digitalkünstler unterstützten Kampagnen wie „No to AI Art“. Schnell bildeten sich zwei Lager: die, die mit Midjourney und Co. auf KI-Kunst setzten und sich Titel gaben wie „AI Artist“ oder „Director of AI Art“; und jene, die KI-Kunst ablehnten und weiterhin konventionelle Kunst mittels Photoshop erstellten. Doch jetzt wird auch Photoshop mit einer KI ausgerüstet – und die Auswirkungen dürften weit über die Digitalkunstszene hinaus heftig sein.

Das größte Update seit 30 Jahren

Nach 30 Jahren bekommt Photoshop damit sein zweifellos größtes Update, ­jenes berühmte Bildbearbeitungsprogramm, das nicht nur Digitalkünstler verwenden, sondern das auch Industriestandard für Fotografen, Layouter und Designer ist. Und dessen Name schon lange vor ChatGPT generisch wurde: Das Verb „photoshoppen“ beschreibt längst sämtliche Formen der digitalen Bildbearbeitung etwa von Grafiken, professionellen Bildern und alltäglichen Werbeanzeigen.

Eigentlich müssten aufgrund des Updates viele KI-kritische Künstler auch Photoshop boykottieren – aber das Gegenteil ist der Fall. Die KI-Funktion, die Photoshops Entwicklerfirma Adobe „Generative Füllung“ nennt, befindet sich zwar noch in der Beta-Version, doch wird sie schon jetzt von Künstlern und Designern intensiv genutzt und überwiegend wohlwollend aufgenommen. Sogar Künstler, die vergangenes Jahr die „No to AI Art“-Bewegung unterstützten, sammeln jetzt Likes dafür, wie sie mit der KI Kunstwerke erstellen. Woher der Stimmungswandel? Photoshops KI funktioniert zwar ähnlich wie andere Bildgeneratoren, bei denen man Stichworte („Prompts“) eingibt, aus denen die KI ein Bild generiert – deshalb auch „generative KI“. Doch unterscheidet sich Photoshops KI in einigen Aspekten grundsätzlich von der Konkurrenz.

Vorwurf des Kunstdiebstahls

Viele Digitalkünstler stemmten sich bisher gegen KI-Bildgeneratoren, weil diese überwiegend mit Millionen von Bildern und Kunstwerken trainiert werden, die im Internet frei verfügbar sind, ohne aber die Erlaubnis der Urheber für die Nutzung einzuholen. Das brachte den Bildgeneratoren den Vorwurf ein, massenhaften Kunstdiebstahl zu betreiben. Außerdem liefen Künstler Sturm gegen Funktionen, mit denen man durch KI den Kunststil von bestimmten Künstlern imitieren kann, da sie sich dadurch in ihrer künstlerischen Integrität bedroht fühlten.

Adobe geht hier einen anderen Weg: Das Unternehmen trainiert seine KI nur mit Bildern, an denen es auch die Rechte hält oder die in der Public Domain liegen, und man kann auch nicht den Stil von Künstlern nachahmen. Damit entkräftet Adobe zwei der stärksten Argumente der „No to AI Art“-Bewegung und macht es für viele Künstler ethisch vertretbarer, sich an Photoshops KI zu versuchen. Außerdem gibt diese KI den Künstlern nicht das Gefühl, bald von Maschinen ersetzt zu werden, sondern beweist wie kaum ein anderer KI-Bild­generator, dass Mensch und KI zusammenarbeiten müssen, um hochwertige Bilder zu produzieren.