Angstforscher im Interview : „Je höher der Wohlstand, desto verrückter die Phobien“

Herr Fydrich, das Reich der Phobien ist groß - und kurios. Offenbar existiert sogar eine pathologische Angst vor starr blickenden Enten. Oder ist das Unsinn?

Das ist wohl möglich, aber extrem selten. Was es gibt, ist eine Angst vor Federvieh. Das kann mit einer Furcht vor allergischen Reaktionen zusammenhängen, aber auch mit negativen, gegebenenfalls sogar traumatischen Erfahrungen. Ich kenne den Fall einer Frau, deren Angst vor Federn so groß war, dass sie mit ihrer kleinen Tochter nicht mehr in den Park gehen konnte, um Enten zu füttern.