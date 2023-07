Aktualisiert am

Lampedusa: Reifenschläuche, die als improvisierte Rettungsringe verwendet wurden, liegen in einem ansonsten leeren Boot. Bild: dpa

Vor einem Monat sank vor Griechenland ein Kutter aus Libyen mit etwa 750 Flüchtenden an Bord. Mehr als 500 starben. Sie hätten wohl gerettet werden können, hätte die griechische Küstenwache rechtzeitig reagiert, das legen Recherchen verschiedener Medien nahe. Der Tod von Geflüchteten auf dem Mittelmeer ist katastrophale Normalität geworden, seit 2014 ertranken dort mehr als 28.000 Menschen. Frau Kohpeiß, in Ihrem Buch schreiben Sie, die „Ignoranz gegenüber Geflüchteten an den Außengrenzen“ sei „nicht das Scheitern der europäischen Idee, sondern . . . deren konsequente Realisierung“. Wieso?

Die Idee des Kontinents Europa beruht darauf, dass man sich die Menschen in Europa als weiße Menschen vorstellt. Diese Idee ergibt sich aus der Geschichte des Kontinents, beispielsweise auch aus den philosophischen Dokumenten der Aufklärung, und sie ist noch immer wirksam. Die europäischen Grenzen werden abgeriegelt, um vor allem diejenigen daran zu hindern, auf den Kontinent zu gelangen, die als „die Anderen Europas“ verstanden werden. Sie kommen übrigens häufig aus Ländern, die jahrhundertelang von Europäern kolonisiert wurden und deren Rohstoffe etwa noch immer ausgebeutet werden. Folgen dieser Ausbeutung wie Armut und Perspektivlosigkeit sind Fluchtursachen.