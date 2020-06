Philosophen und die Krise : Der Freideuter

Der Philosoph Markus Gabriel hat ein neues Buch veröffentlicht und ist ein gefragter Interviewpartner in der Corona-Krise. Aber sagt er, was er schreibt? Oder widerspricht der öffentliche Intellektuelle dem Theoretiker?

Was in der Marktwirtschaft als Naturgesetz erscheint, das gilt in der Produktion von Sinn nur bedingt. Wenn Sinn zur knappen Ressource wird, bleibt das Angebot nur selten hinter der Nachfrage zurück. Stattdessen kommt es immer wieder zu Deutungsüberschüssen. In unruhigen Zeiten könnte man fast von einer Überproduktionskrise sprechen. Markus Gabriel, der führende Philosoph seiner Generation, er ist 1980 geboren, versteht eine Menge von dieser speziellen Ökonomie. Mitte Mai ist sein neues Buch erschienen, das einfach nur „Fiktionen“ heißt. Es hat mehr als sechshundert Seiten und ist nicht gerade, was man als eingängig oder populär bezeichnen würde. Eher ein Fall für Experten und Nerds mit Schwächen für Erkenntnistheorie und Ontologie.

Seit März, könnte man sagen, bewirbt der Bonner Lehrstuhlinhaber, der auch schon in Paris und New York gelehrt hat, indirekt auch sein Buch, indem er vornehmlich in Interviews die Corona-Krise deutet. Als medien- und reichweitenbewusster Denker weiß er, was erwartet wird: Nicht Einverständnis, sondern Widerspruch, und je steiler die These, desto größer der Distinktionsgewinn für den Befragten und die Fragesteller. Vom „virologischen Imperativ“ sprach Gabriel am 26. März in einem Beitrag für die „Neue Zürcher Zeitung“. Dieser „fordert alle dazu auf, sich so zu verhalten, als ob die menschliche Gemeinschaft eine Infektionskette wäre. Individuen werden nicht als moralische Akteure, mithin als Träger von Menschenwürde, sondern primär als Virenträger angesehen.“