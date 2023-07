Cornel West ist einer der prominentesten Intellektuellen Amerikas. Jetzt will er das Kapitol in Washington erobern. Seine Chancen sind gleich null, doch seine Kandidatur könnte den Republikanern nutzen.

Ein Herausforderer von links hat Joe Biden und den Demokraten gerade noch gefehlt. Jetzt will auch Cornel West, einer der profiliertesten Intellektuellen Amerikas, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Er tritt an, um gegen Armut und das rassistische Justizsystem zu kämpfen, außerdem gegen Imperialismus und Umweltzerstörung, wie der siebzigjährige Philosophieprofessor gerade ankündigte.

Zu seinen erklärten Zielen gehören bezahlbares Wohnen für alle und ein besseres Gesundheits- und Bildungswesen. Seit Jahrzehnten mischt sich West, der unter anderem an den Universitäten Harvard und Princeton lehrte, in die programmatischen Debatten der Demokraten ein. Damit will er sich fortan nicht mehr zufriedengeben. Noch in den Wahlkämpfen 2016 und 2020 hatte er den linken Senator Bernie Sanders aus Vermont bei dessen Präsidentschaftsbewerbung unterstützt und gehörte lange zu den „Democratic Socialists of America“ (DSA).