Die Bundesregierung will so manches Vorhaben beschleunigen. Doch vor lauter Eile stolpert sie beim Gesetzgebungsverfahren immer öfter über ihre eigene Füße. Das schadet ihr – aber vor allem schadet es der Demokratie. Ein Gastbeitrag

Der Reichstag an einem Sommertag Bild: dpa

Einer klassischen Formel zufolge beginnt Politik mit dem Betrachten der Wirklichkeit. Das Problem ist nur, dass es durchaus verschiedene Wirklichkeiten gibt: Wenn in den nächsten Tagen Bundestag und Bundesrat über das sogenannte „Heizungsgesetz“ verhandeln, geht es in der (ersten) Wirklichkeit von Berlin-Mitte um die Hand­lungsfähigkeit der Koalition (samt ihrer angeschlossenen Staatsorgane). Die „letzte Sitzung vor der Sommerpause“ ist eine politisch wie medial erzeugte Scheidelinie, die Sieger und Verlierer erzeugt. Gelingt das Unter­fangen, ist das ein wichtiger Erfolg. Umgekehrt gilt eine Vertagung als Ausdruck der Schwäche. Wer wollte bestreiten, dass für die Ampelparteien, für Opposition wie Medien diese Wirklichkeit ganz real ist?